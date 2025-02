Torna “Fa' la cosa giusta”: 300 incontri per tutti i gusti ed età, 400 stand e 4 nuove aree tematiche

Rho (Milano), 26 febbraio 2025 - Nuova location, un programma culturale con 300 incontri per tutti i gusti e tutte le età, 400 stand e 4 nuove aree tematiche, dedicate alla Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, Viaggio e Fiera dei Grandi Cammini. E' la 21esima edizione di "Fa’ la cosa giusta!", la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di mezzo Editore che si terrà a Fiera Milano Rho, dal 14 al 16 marzo 2025. Il filo conduttore di quest'anno sarà "Il gusto della fiducia". Tra gli stand si snodano le piazze, ovvero gli spazi di condivisione dove si tengono incontri, dibattiti e presentazioni.

Il calendario degli eventi

Tra gli appuntamenti più significativi, sicuramente quello della Fiera dei Grandi Cammini: 14 le Regioni presenti, 80 i Cammini italiani, tantissimi gli incontri e le presentazioni per il pubblico e gli appassionati. Venerdì 14 marzo alle ore 11 l'incontro "Italia, Paese di Cammini" a cura di Terre di mezzo Editore e alle ore 12.30 la consegna dei premi “Percorsi Awards 2025” a coloro che hanno contribuito allo sviluppo dei percorsi a piedi in Italia. Il Giubileo 2025 e la spiritualità dei cammini sono al centro di alcuni altri incontri come quello di venerdì 14 (ore 16) con don Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, e fra Sergio Lorenzini, ministro della Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini e fondatore del Cammino dei Cappuccini. A Roma a piedi nell’anno del Giubileo lungo i due principali cammini romei: la Francigena lancerà anche la rimappatura del percorso ciclabile in collaborazione con Fiab; la Romea Strata promuove una rete di volontari dedicati all’accoglienza dei pellegrini a San Pietro. Sabato 15 (ore 12), dopo il grande successo dell’edizione del 2024, verrà presentata la nuova edizione speciale di “Cammini aperti”, in occasione del Giubileo e degli 800 anni del Cantico delle creature: al pubblico saranno date tutte le informazioni per partecipare ai 27 cammini del week end del 10-11 maggio tra Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria (capofila dell’iniziativa). Si camminerà sulle Vie e Cammini di San Francesco, Vie e Cammini Lauretani e Cammino di San Benedetto. Sabato 15 alle ore 15 la Regione Sardegna, con l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, presenta la nuova edizione di “Noi camminiamo in Sardegna”. Molti altri appuntamenti dedicati ai cammini, ai cicloviaggi e al turismo outdoor della Sardegna nelle piazze della fiera e nello stand della Regione. Sempre sabato la Regione Emilia-Romagna presenta “Monasteri aperti” e i cammini della Regione.

L'ambiente

La collaborazione nata lo scorso anno con Giovanni Storti, si rinnova anche quest'anno con lo spazio "L’Albero custode" realizzato in collaborazione con Immedia, piattaforma ideata da Storti con Corax e diretta dalla divulgatrice scientifica Arianna Izzi propone incontri a ciclo continuo per esplorare le meraviglie del pianeta e generare consapevolezza attraverso il racconto e le testimonianze, per diffondere modi più responsabili per stare al mondo. Sempre legato alle tematiche ambientali, c'è l’esperienza immersiva nei fondali marini con le guide naturalistiche dell’Area Marina Protetta di Miramare che invitano i bambini al proprio stand per un tour subacqueo virtuale: con speciali visori 3D, si scende in fondo al mare per esplorare i fondali sabbiosi e le scogliere della Riserva, nuotando tra banchi di corvine, saraghi e castagnole. Un atteso ritorno è quello degli amici del Club alpino italiano, che quest’anno illustrano i primi risultati del progetto di citizen science "Acqua Sorgente" (acquasorgente.cai.it), iniziativa con cui il Cai sta identificando, classificando e monitorando le sorgenti d’acqua che si trovano nell’ambiente montano di tutto il territorio nazionale, raccogliendo dati utili alla loro tutela e allo studio delle risorse idriche grazie al contributo di cittadine e cittadini.

Il cibo tra innovazione e tradizione

Uno dei protagonisti dell'area Sapori e saperi è il pane, un alimento semplice ma essenziale, nutrimento per tutti, al di là dell'estrazione sociale, fede o provenienza. Proprio alla riscoperta del valore sociale del pane è dedicata una delle novità di questa edizione di fiera: un rito di panificazione collettiva, aperto a tutti. Condotto dal maestro panificatore Davide Longoni insegna come realizzare gli impasti. Ci saranno anche laboratori interattivi per bambini, talk dedicati al mondo della panificazione, workshop con ricette antispreco e produzione e distribuzione di pane realizzato con farine agricole. Agli amanti della birra sono dedicate degustazioni di birre artigianali. Una è guidata da don David Riboldi, cappellano della Casa Circondariale di Busto Arsizio, che porta in fiera il progetto Prison Beer, nato nell’ambito della cooperativa sociale avviata per offrire opportunità di lavoro ai detenuti e favorire il reinserimento nella società. La birra prodotta si chiama “Antonio”, come il detenuto che ha avuto la possibilità di rinascere grazie a questa esperienza. Poi, il birrificio artigianale brianzolo Manaresta presenta alcune delle sue birre più creative che celebrano il territorio, la sua storia e le persone che ne hanno fatto parte. Mrs. Veggy, content creator specializzata in cucina vegana, presenta in fiera la sua guida che, passo dopo passo, aiuta i lettori ad avvicinarsi a un’alimentazione vegetale attraverso ricette, consigli pratici e lifestyle. Giampiero Mazzocchi, ricercatore del Crea Politiche e Bioeconomia, ha intrapreso un viaggio in bicicletta per riscoprire le esperienze agricole italiane e vedere da vicino come i contadini trasformano e difendono i paesaggi che li circondano. Le storie che ha raccolto sono raccontate in un libro che verrà presentato in fiera.

Grandi ospiti tra novità e ritorni

Tra i grandi incontri nel nuovo spazio dell’Arena, torna Erri De Luca, con "Parliamo del corpo, della passione per la parola, delle salite e delle scalate a mani nude, e del futuro". L’incontro organizzato da Terre di mezzo e Social Cohesion Days si apre con la proiezione del corto “L’età sperimentale”, scritto e interpretato dallo stesso Erri De Luca; segue un dialogo con Sara Segantin. Tra i 400 relatori, Telmo Pievani e Barbara Nappini, Francesca Berardi e Giorgio Fontana, Alberto Cairo, i ragazzi e gli insegnanti di Strade Maestre, Motoaki Komiya e Marco Becca, Maurizio Carucci, Tom Search, Frank Lotta, Duccio Facchini e Francesco Scoppola. Molto ricco di proposte per insegnanti, dirigenti scolastici, studenti, famiglie e tutti coloro che sono interessati al mondo dell’educazione è il programma di Sfide-La scuola di tutti che quest’anno ruota attorno al tema dell’Educare al pensiero critico: 100 appuntamenti e 150 esperti - tra cui Daniela Lucangeli, Reggio Children e Christian Raimo - che portano la loro esperienza in tema di valutazione, orientamento, costruzione di contesti educativi accoglienti, libero pensiero. Tra le novità, la presenza e la collaborazione con l’Istituto nazionale Ferruccio Parri e l’allestimento di una piazza d’incontro e di una mostra dedicata all’80esimo Anniversario della Liberazione e al 25 aprile.

Gli appuntamenti e le novità dedicate ai bambini

A "Fa’ la cosa giusta!" i bambini dai 5 agli 11 anni sono coinvolti nell’arte del riciclo con un laboratorio creativo che esplora il potenziale artistico dei materiali di recupero. Guidati da storici dell’arte e professionisti dell’associazione Art-U, i bambini daranno vita a personaggi fantastici attraverso composizioni polimateriche, ispirandosi al maestro Enrico Baj e alla Trash Art contemporanea. Torna lo spazio di Trillino selvaggio, un’area interamente pensata per i bambini da 3 a 10 anni dal titolo “Pescare la luna. Ciò che desideri e sogni è lì che ti aspetta”. I Wonder Bikes portano in fiera “Un fiume di esperienze”, installazione didattica ispirata agli studi di idraulica di Leonardo da Vinci: grazie a una bicicletta collegata a una pompa, l’acqua scorre in un canale e i bambini possono interagire con il flusso d’acqua e costruire dighe e ponti utilizzando materiali destrutturati, fantasia e ingegno. E ancora “Disegni a ruota libera” è il laboratorio che permette ai bambini di disegnare e dipingere pedalando. Lo spazio Nursery ospita tante iniziative pensate per i genitori: dallo sportello psicologico a quello ostetrico, ma anche consigli pratici per preparare una merenda creativa.

Le nuove proposte di moda sostenibile e gentile

In fiera quest'anno impara quest’anno a timbrare i libri con il proprio ex libris personalizzato, a ridare nuova vita agli abiti nascondendo difetti e macchie con il ricamo, a utilizzare tanti materiali di scarto come nell’arte del maestro Baj. L’uncinetto con fili di scarto è protagonista nel workshop di Frailsole: anche il principiante viene guidato a realizzare le classiche mattonelle granny, che unite insieme creano capi d’abbigliamento e accessori. In fiera bastano solo due ore per imparare le basi del lavoro a maglia per creare una sciarpa chunky, voluminosa e morbida: è il laboratorio di maglieria sostenibile di Vdivipera che utilizza filati di recupero provenienti da magazzini o vintage, unisce creatività e rispetto dell’ambiente. Infine il ricamo è protagonista nel gruppo di lavoro creativo di La Beba, pensato per dare nuova vita al proprio armadio: qui si può personalizzare un capo d’abbigliamento portato da casa (in cotone, jeans o lino, anche con macchie o piccoli difetti da nascondere) o decorare una shopping bag (fornita in loco).Accanto ai laboratori, sono numerosi gli espositori dedicati alla Critical fashion con proposte di vestiti, accessori, bigiotteria e calzature, che si possono incontrare nell’area Cura e benessere, il posto giusto dove trovare i prodotti per prendersi cura nello stesso tempo di sé e dell’ambiente (oltre all’abbigliamento ci sono soluzioni green per la casa, cosmesi biologica e fitoterapia). Proviene dal mondo dell’alta moda e ora si dedica alla moda sostenibile “per donne gentili, consapevoli, autentiche”: è la moda gentile della fashion designer ddLab, dove età, taglia e fisicità sono un valore aggiunto. Dai valori dell’inclusione si passa allo streetwear Defeua (di fuori, dal dialetto genovese di cui è originario il fondatore), nato per contrastare la superficialità di una certa moda inventando capi in fibre sostenibili con grafiche riconoscibili e soprattutto identificati con una carta d’identità capace di rendere trasparente ogni capo.

Informazioni in breve

Tutti gli appuntamenti (consultabili per argomento, giorno e relatori) si possono trovare: www.falacosagiusta.org Dove: Fiera Milano Rho (padiglioni 16 e 20) Quando: dal 14 al 16 marzo 2025 , orari: venerdì e sabato dalle 9 alle 20 - domenica dalle 9.30 alle 19.30 L’ingresso è gratuito, con registrazione sul sito falacosagiusta.org