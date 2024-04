“Il ragazzo Inter-galattico”, a Rho spettacolo teatrale dedicato all’autismo

Rho, 2 aprile 2024 – In occasione della Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra oggi, lunedì 8 aprile alle ore 21 il teatro civico Roberto de Silva di Rho ospita "Il ragazzo Inter-galattico. Un'altra partita per Giò" una narrazione teatrale toccante e divertente che trae ispirazione dalla vera storia di Giorgio, ragazzo con autismo innamorato dell'Inter e del basket.

Tratto dal libro "Per sempre Giò" di Viviana Locatelli (mamma di Giò) la produzione teatrale, realizzata a cura dall'Associazione Ohana e diretta da Marco Montanari, è un viaggio nell'inclusione, nella passione, nella fatica e nella resistenza. In scena le attrici Alessandra Ingoglia e Barbara Menegardo. L'iniziativa rientra nel progetto Aut Out promosso da Sercop in collaborazione con Cooperho - consorzio di cooperative sociali, Cooperativa Cura e Riabilitazione, Cooperativa Metafora, Polisportiva Oratorio San Carlo e realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità e di Regione Lombardia nell’ambito del percorso attuativo del Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità.

Ecco la trama: Giò 'viene da Marte' perché è unico e perché deve affrontare quotidianamente una serie di partite difficili e altamente sfidanti, con le difficoltà di chi non è uguale a tutte le altre persone. Ma questa non è solo la storia di Giò, è la storia di tanti bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, e di come lo sport e l'amicizia possono essere il collante in grado di unire cuori e menti, sfidando ostacoli e barriere e celebrando la diversità o, meglio, l’unicità di ognuno. La storia di Giò è anche quella di una famiglia allargata che lo ama e lo sostiene, di un gruppo che si fa nido e scudo. Ma è anche quella delle istituzioni, troppo spesso indifferenti. Il filo conduttore della narrazione è lo sport, che detta i ritmi e introduce colpi di scena, Ingresso gratuito, teatro civico De Silva, piazza Jannacci, Rho.