SloWeekend, alla scoperta dei luoghi più iconici del lago di Como

La magia, i sapori e la bellezza del lago di Como sono i protagonisti degli appuntamenti di “SloWeekend”, organizzato da Slow Lake Como in collaborazione con le Associazioni del Distretto Turistico del Centro Lago, con Villa Carlotta e con Slow Food condotta di Como. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna sabato 16 e domenica 17 novembre. Tante occasioni per conoscere quattro incantevoli borghi del lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Tour e degustazioni nei luoghi più iconici, visite alle ville del Lario e passeggiate per esplorare la natura.

Il primo appuntamento sabato 16 novembre alle 10.30 a Bellagio per un tour guidato “coast to coast” alla scoperta delle frazioni meno conosciute di questa famosa località. Dal lungolago a Pescallo, antico villaggio di pescatori sulla costa orientale e luogo in cui si teneva una volta il mercato del pesce, fino alla costa occidentale, attraverso le frazioni di Oliverio e Regatola, alla ricerca di luoghi poco noti ma ricchi di fascino. Un tour di un paio d’ore che prevede anche un cestino picnic con prodotti locali per scoprire anche sapori e profumi gastronomici.

Varenna, la "perla" della sponda lecchese del Lario

Nel pomeriggio di sabato 16 novembre, alle ore 15, appuntamento a Varenna nel pittoresco villaggio di pescatori, dove il tempo sembra essersi fermato. Una passeggiata di circa tre chilometri circondati dai colori autunnali, accompagnati da una guida alla scoperta di angoli nascosti, storia e curiosità così da vivere un'esperienza autentica.

Villa Carlotta nel Comune di Tremezzina

Doppio appuntamento anche domenica 17 novembre alle 10.30 a Tremezzo per una visita speciale a Villa Carlotta, alla scoperta dei sotterranei e degli orti di questa splendida proprietà. Un itinerario culturale e gastronomico di circa due ore per vivere, attraverso racconti e assaggi, un’esperienza completa tra sapori locali e luoghi inusuali di rara bellezza, come i sotterranei e gli agrumeti, e scoprire progetti particolari di collaborazione tra la Villa e il territorio, come gli orti e le serre curati dalla Cooperativa Sociale “Azalea” di Tremezzina. E' incluso un cestino picnic preparato proprio da “Azalea” con prodotti a Km0.

Nel pomeriggio appuntamento alle 15 a Menaggio per una passeggiata nei colori autunnali della Val Sanagra perconoscere la storia industriale della valle. E' una passeggiata semplice nel cuore della valle, suggestivo e poco frequentato, dove incontra un ponte sospeso, una vecchia fabbrica di mattoni, ora trasformata in museo, e una vecchia fabbrica di chiodi, che oggi è un agriturismo e un allevamento sostenibile di trote e storioni. Per tutti i partecipanti cestino picnic con prodotti del territorio. Tutti i tour sono accessibili su prenotazione dal sito www.slowlakecomo.com e i posti sono limitati. Il Centro Lago di Como è facilmente accessibile anche da Milano grazie ai collegamenti ferroviari verso Varenna e ai traghetti frequenti che da lì portano a Bellagio,