Sex and the City e Cosmopolitan: a Milano l’atmosfera della serie newyorkese

Sex and the City e Cosmopolitan

Il Cosmopolitan, iconico cocktail a base di vodka creato alla fine degli Anni '80 negli Stati Uniti e la famosa serie 'Sex and the City' (che lo ha rilanciato) sono i protagonisti del secondo appuntamento del ciclo "Cinema e cocktail", martedì 28 marzo al Flores Cocteles di via Melloni 9 a Milano. Locale unico non solo a Milano, ma in tutta Italia, oltre a essere un cocktail bar elegante e raffinato è diventato anche un vero e proprio centro di diffusione della cultura del bere miscelato con serate e ospiti a tema. Quella del 28 marzo serata sarà dedicata a "Sex and the City e Cosmopolitan".

"Il Cosmopolitan è l'unico drink degli anni ’80, periodo nero della mixology, che è riuscito a catturare l’immaginazione del grande pubblico e a diventare famoso in tutto il mondo. Moltissimo ha fatto la serie Sex and the City, ma la sua forza va oltre. È un cocktail semplice, beverino e riconoscibile, con quel colore rosa inconfondibile - spiega il resident bar manager Diego Atlantico -. Anche il food e i ristoranti hanno un ruolo centrale in Sex and the City: le quattro amiche si incontrano, aggiornano e confidano sempre attorno a un tavolo. In qualunque momento della giornata: per un brunch, un caffè, un pranzo, una cena o un cocktail. E spesso i locali dove sono state ambientate le scene più famose sono diventati indirizzi di culto. Ovviamente, sono tutti bar chic, ristoranti lussuosi o club esclusivi". Per ricreare l'atmosfera della fortunata serie televisiva martedì 28 marzo durante l'aperitivo invece del classico tagliere saranno serviti un burger in stile newyorkese e una porzione di dippers potatoes (le patatine fritte a barchetta).

Inoltre, ci sarà una temporary drink list a tiratura limitata dedicata a Sex and the City e al Cosmopolitan, pensata apposta per essere 'rubata e collezionata (con invito a fotografarla e a taggare @flores.cocteles), ricca di aneddoti sulla serie tv. Proposto per la serata non solo in versione classica, ma pure rivisitato in omaggio alla protagonista Carrie Bradshaw. Tutti quelli che ordineranno un Cosmopolitan, classico o reinterpretato, riceveranno in omaggio una raffinata box con quattro cioccolatini diversi in limited edition, ognuno simbolo di una delle personalità delle quattro amiche, creata appositamente da Mami Louise - Creative Studio e Laboratorio di Cake Design e Catering dolce di Milano. E per fare immergere gli ospiti nel mondo della serie sono previsti anche una campagna sui social. Ma chi ha inventato il Cosmopolitan? Nessuno sa con certezza chi sia stato davvero l’ideatore del Cosmo: troppe e troppo contrastanti sono le dichiarazioni di paternità. Un nome, che mette tutti d'accordo è quello di Toby Cecchini, aspirante scrittore arrivato negli anni ’80 a New York dal Wisconsin diventato barman all’Odeon, ai tempi celebre locale a Tribeca amato da letterati, artisti e vip.