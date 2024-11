Weekend a Milano e in Lombardia, cosa fare dal 29 novembre all’1 dicembre 2024

Dicembre si apre con l’occasione perfetta per scoprire le meraviglie di Milano e della Lombardia grazie alla Domenica al Museo: il 1° dicembre, musei statali e civici apriranno gratuitamente le loro porte. Tra i luoghi da visitare, il Museo del Novecento e Brera a Milano, le Grotte di Catullo a Sirmione, il Palazzo Ducale a Mantova e la Certosa di Pavia.

L’arte e la musica saranno protagoniste anche con Prima Diffusa, il progetto che porta La Forza del Destino di Giuseppe Verdi nei luoghi più iconici della città, trasformando Milano in un grande palcoscenico. Così anche Cremona con le Tre domeniche di musica nel Battistero che prendono il via domenica. Per chi preferisce attività all’aperto e green sono da segnalare: il Trekking dei vigneti nell’Oltrepò Pavese, il BAM Community Day a Milano, dedicato alla sensibilizzazione per l’aria pulita, gli incontri e i laboratori per realizzare cartoline natalizie con le foglie secche organizzati per i bambini nella Riserva Naturale LIPU Palude Brabbia nel varesotto.

Tra tradizioni e magia natalizia, numerosi gli eventi fuori porta tra mercatini e villaggi di Natale che vedranno proprio questo fine settimana accendersi i primi alberi. A Varese e nel Canton Ticino torna Straordinarie Natività, un ciclo di visite guidate alla scoperta dei presepi, mentre sul Lago di Como domenica 1° dicembre si accenderanno le luci della Città dei Balocchi, regalando un’atmosfera incantata. Sempre domenica, si chiuderà l’anno con l’ultima apertura 2024 delle Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali, un circuito che abbraccia le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Qui trovate le previsioni meteo del weekend, copritevi: arriva l'inverno meteorologico.