Cosa fare a Milano e nelle province della Lombardia nel fine settimana del 18, 19 e 20 ottobre 2024

I prodotti tipici autunnali, dai funghi alle mele, dalla zucca alle castagne, recitano le parti dei protagonisti nelle feste e nelle sagre lombarde, in un week end che si preannuncia piuttosto incerto dal punto di vista meteorologico. Non mancano però le iniziative prettamente culturali: mostre d'arte e fotografia, spettacoli teatrali, visite guidate a monumenti e parchi, intrattenimenti musicali dalla celebrazione di Puccini nel Centenario della scomparsa agli immancabili tributi a Vasco e ad altri cantautori contemporanei.

Di certo gli appuntamenti a Milano e nelle province della Lombardia nel week end del 18, 19, 20 ottobre 2024 non mancano: sfoglia l'articolo e scopri quali sono, dove e quando.



