La Sagra della Valtellina a Sedriano: gusto, spettacolo e solidarietà. Quando e dove

Milano, 1 marzo 2025 – I sapori autentici della Valtellina approdano a Sedriano, in provincia di Milano, per un evento imperdibile. Dal 7 al 9 marzo e dal 14 al 16 marzo, in Piazza Mercato, sarà allestita una grande tensostruttura coperta e riscaldata, che ospiterà la Sagra della Valtellina, un appuntamento dedicato alla buona cucina e al divertimento.

Oltre alla straordinaria offerta enogastronomica, la Sagra della Valtellina si distingue per il suo forte impegno solidale. Gli organizzatori hanno scelto di donare 100 pasti gratuiti al Comune di Sedriano, per un valore complessivo di 3.000 euro, destinati alle persone più bisognose. “La Sagra della Valtellina è un momento di festa e condivisione, ma anche un'occasione per dimostrare attenzione verso la comunità - ha affermato Alessandro Fico, organizzatore dell'evento -. Il nostro obiettivo è coinvolgere tutti i cittadini e regalare un'esperienza di gioia e convivialità”.

La Sagra proporrà un'ampia selezione di piatti tipici preparati con ingredienti genuini e di alta qualità dalla rodata brigata della cucina: pizzoccheri, sciatt (croccanti frittelle di formaggio fuso), taroz (purea di patate, fagiolini e formaggio), bresaola IGP, formaggi tipici valtellinesi, dolci della tradizione e vini valtellinesi, perfetti per esaltare ogni sapore. Tutti i piatti potranno essere gustati comodamente nell'area ristoro, riscaldata e attrezzata, oppure ordinati per l'asporto.

La manifestazione offrirà anche un ricco programma di intrattenimento curato dal format artistico Corte di Menelao, con spettacoli adatti a tutte le età: cabaret, musica dal vivo, spettacoli di magia, trampolieri, fachiri, mangiafuoco, truccabimbi, stand up comedy tutti i giorni e molte altre attrazioni per tutta la famiglia.

Per quanto riguarda i principali eventi, venerdì sera (cabaret) con Roberto De Marchi (7 marzo) e Urbano Moffa (14 marzo). Sabato sera (musica dal vivo) con tributo a Ligabue (8 marzo) e tributo a Vasco Rossi (15 marzo), oltre alle esibizioni di burlesque di Marlene Clouseau. Domenica a pranzo (spettacolo di magia) con Anna e le sue Bolle di Sapone (9 marzo) e Mister G (16 marzo), con esibizioni di burlesque di Marlene Clouseau.

L’ingresso alla manifestazione è sempre libero, ma per assicurarsi un posto a tavola è possibile prenotare online sul sito ufficiale.