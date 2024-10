La Polenta Taragna, piatto tipico autunnale bergamasco, ‘scende’ in pianura per tre fine settimana imperdibili col gusto. La Taragna, è una polenta dal colore e dal sapore peculiare che nasce dal miscuglio di farina di mais e di grano saraceno. Ma quando si sente parlare di Polenta Taragna, che deve il nome al tarai o tarell, voce dialettale del mestolo di legno utilizzato per mescolare le farine nel paiolo di rame, il pensiero non va solo al preparato giallo – scuro, che deriva dalla cottura delle farine nell’acqua fino a raggiungere la giusta densità, bensì alle specialità che l’accompagnano. E la Sagra della Polenta Taragna al Palaspirà di Spirano, in provincia di Bergamo, dove l’accompagnamento principe sarà l'originale formaggio Branzi Ftb (la sigla sta per Formaggio Tipico di Branz, appunto). Ma non mancheranno spezzatino con funghi, brasato e stinco. Ed ancora le Chicche al Blu di Bufala Quattro Portoni, o il Tagliere delle Orobie, una selezione di formaggi bergamaschi. Questo appuntamento non è solo un’occasione per assaporare le specialità gastronomiche, ma anche un’opportunità per scoprire i piccoli borghi della zona, come Cologno al Serio e Urgnano.

Sagra della Polenta Taragna, cosa c’è da gustare

Dal 25 ottobre al 10 novembre 2024, dunque, a Spirano, la protagonista della manifestazione sarà la Polenta Taragna, preparata con farine locali e l'originale formaggio Branzi Ftb. Accanto a questa prelibatezza, la cucina offrirà piatti della tradizione come spezzatino con funghi, brasato e stinco, pensati per deliziare i visitatori in arrivo da tutta la regione. Tra le proposte, spiccano le Chicche al Blu di Bufala Quattro Portoni, mentre una delle novità di questa edizione sarà il Tagliere delle Orobie, una selezione di formaggi bergamaschi che raccontano la storia e la cultura del territorio orobico. Il tutto sarà accompagnato dal Vino Valcalepio, perfetto per esaltare i sapori dei piatti.

Sagra della Polenta Taragna, musica e solidarietà

La Sagra della Polenta Taragna non sarà solo un'esperienza gastronomica, ma offrirà anche intrattenimento per grandi e piccini, con musica dal vivo, giochi e laboratori per bambini, sfilate di moda e un mercato dei produttori e degli hobbisti locali. A partire dalle 18.00, ogni sera, si terrà l'Aperitivo in Musica. Inoltre, come ogni anno, la manifestazione avrà un'importante finalità sociale: i fondi raccolti sosterranno la cooperativa sociale Agreo, impegnata in progetti di inclusione lavorativa per giovani e adulti con disabilità o in situazioni di difficoltà.

Sagra della Polenta Taragna, info giorni e orari, asporto

L'evento si articolerà in quattordici appuntamenti: 25-26-27 e 31 ottobre, 1-2-3 e 8-9-10 novembre. La cucina sarà aperta tutte le sere a partire dalle 19.00 e, la domenica e nei giorni festivi, anche a pranzo dalle 12.00. Per garantire un servizio ottimale, la prenotazione è vivamente consigliata e sarà gestita su due turni. È previsto un servizio di asporto, disponibile la sera dalle 19.00 alle 19.30 e a pranzo dalle 11.00 alle 12.00. L'evento è organizzato da Chiosco Cafè di Cologno al Serio e patrocinato da diverse realtà locali, tra cui la Pro Loco di Cologno al Serio, l'Associazione Le Botteghe di Cologno al Serio, l'Associazione Pianura da Scoprire, il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca e il Distretto del Commercio Castelli e Fontanili della Bassa. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a sagrapolentataragna@libero.it, chiamare il numero 035 898784 o consultare la pagina “Sagra della polenta taragna” su Facebook e Instagram.