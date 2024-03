Ramin Bahrami e Danilo Rea al Festival BAClassica “Dialoghi Musicali”

Busto Arsizio (Varese) - Sarà lo “strano” ma straordinario duo formato da Ramin Bahrami e Danilo Rea a chiudere a Busto Arsizio la settima edizione del Festival BAClassica “Dialoghi Musicali”, domani sabato 2 marzo alle 21 al Teatro Sociale Delia Cajelli.

Un meraviglioso dialogo tra il rigoroso pianoforte di Ramin Bahrami ( dallo scorso anno Cittadino onorario di Busto Arsizio) e quello imprevedibile di Danilo Rea nel progetto ”Adagios in Classical Jazz”, un percorso attraverso alcuni degli “adagio” più famosi della musica classica, partendo da Bach e Mozart per arrivare fino a Rachmaninov e Satie. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming presso la Porta di Milano di Malpensa grazie a SEA Aeroporti Milano.

Questo incontro tra giganti è preceduto dal concerto di Axel Trolese, in programma questa sera 1 marzo, alle 21 a Villa Ottolini-Tosi, Busto Arsizio, giovane ma già affermato pianista che proporrà un programma affascinante con pagine di Bach, Albeniz, Ravel e Scriabin. Sempre in Villa Ottolini-Tosi domani sabato 2 marzo alle 11 appuntamento con il miglior oboista d’Italia, il giovanissimo Lorenzo Bobbio, vincitore del Premio delle Arti 2023, accompagnato al pianoforte da Cecilia Nonne con in programma musiche di Mozart, Schumann e Saint-Saëns. Biglietti disponibili su oooh.events.