Orti botanici della Lombardia aperti ad agosto 2023: ecco quali sono e dove

Milano, 1 agosto 2023 – Una giornata nella natura tra libertà, pace e sostenibilità con la propria famiglia, i propri amici o anche in solitaria, è ciò che offre tutto l’anno la Rete degli orti botanici della Lombardia, anche durante il periodo estivo. La bella stagione diventa occasione per riconnettersi con la natura e scoprire la ricchezza e la varietà di specie vegetali che il nostro pianeta ha da offrire.

L’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio e l’Orto botanico di Pavia rimangono aperti anche nel mese di agosto. Chiusi invece i tre Orti botanici appartenenti all’Università degli Studi di Milano, che riapriranno secondo tempistiche differenti: l’Orto botanico “Città Studi” a Milano riprenderà le attività a settembre, l’Orto botanico di Brera a Milano resterà chiuso fino a data da destinarsi, per permettere il ripristino dell’area in seguito ai danni causati dal nubifragio di fine luglio, mentre l’Orto botanico “G.E Ghirardi” di Toscolano Maderno riaprirà al pubblico una volta terminati i lavori di ristrutturazione.

La programmazione completa e dettagliata delle iniziative è consultabile sul sito dell’orto di riferimento e sul sito della Rete www.reteortibotanicilombardia.it. La consultazione del sito internet è fortemente raccomandata per verificare appuntamenti, eventuali variazioni di orario, costi d’ingresso e modalità di prenotazione, se previsti.

L’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” (www.ortobotanicodibergamo.it) resta aperto tutti i giorni, festività comprese e, nello specifico, la Sezione di Città Alta con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, mentre la Sezione di Astino, nei giorni feriali al mattino dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00, nei giorni festivi con orario continuato.

Nella Sezione di Astino, in programma per domenica 13 agosto alle ore 10:00 l’asta biodiversa ‘Raccogli, conosci e gusta’. Martedì 15 agosto alle ore 21:00, ‘Ecosistemi di giorno e di notte’, conversazione ed esplorazione sonora alla scoperta dei pipistrelli e dei corridoi ecologici ad astino. Sabato 26 agosto, intera giornata a tu per tu con prodotti e produttori: il sapore della valle accompagnerà i partecipanti in una festa tra dialoghi, degustazioni, laboratori e visite.

La Sezione di Città Alta ospiterà, giovedì 24 agosto alle ore 17:30, il workshop di fotografia con Mario Albergati dal titolo ‘Gli orti in un click’. Si terrà invece nella Sala Viscontea, giovedì 31 agosto alle ore 17:30, la conferenza a cura di Enrico Banfi I’ fiori amici della città’.

Due le esposizioni ospitate dall’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, ‘L’altro orto botanico’, visitabile presso la Sala Viscontea dal 22 agosto 2023 al 7 gennaio 2024, e ‘Bergamo, dal cileo la città degli orti’, visitabile presso la Sezione di Città Alta fino al 31 agosto.

Il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio (www.stelviopark.it) apre al pubblico da lunedì a domenica, al mattino dalle 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, con visite guidate alle 10:30 e alle 15:30. Dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 17:00 sarà presente in Giardino il personale addetto alla manutenzione: i cancelli rimarranno aperti e si potrà accedere per osservare i professionisti al lavoro.

Diverse le iniziative in programma nel mese di agosto. Giovedì 10, ‘Il veleno è femmina’, visita guidata interattiva in Giardino alla scoperta delle piante velenose, a cura di Arianna Aceti, dalle 15:30 alle 17:30. Il 27 agosto il laboratrio di lineoleografia e gomma. L’attività, a cura di Costanza Macrì, in programma dalle 15:30 alle 17:30, richiede la prenotazione all’indirizzo e-mail [email protected] Per i più piccoli, laboratori didattici ogni martedì e venerdì alle ore 15:30, fino al 29 agosto.

L’Orto botanico di Pavia (https://ortobotanico.unipv.eu) fino al 27 agosto resterà aperto tutti i weekend, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Il 2023 è un anno importante per l’Orto botanico di Pavia che festeggia i 250 anni. Oltre a questo grande traguardo, il “gigante” Platano di Scopoli, che a giugno è stato inserito nell’elenco degli alberi monumentali della Lombardia, è giunto al suo 245° compleanno, nell’anno del tricentenario di chi lo seminò: Giovanni Antonio Scopoli.

La Rete degli orti botanici della Lombardia ha recentemente instaurato una collaborazione con il Giardino botanico di Pietra Corva, riaperto al pubblico da maggio di quest’anno. Domenica 20 agosto, a cura della Rete lombarda, si terranno una visita guidata del Giardino e attività per bambini e famiglie. Il Giardino sarà accessibile dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:15). Per informazioni rivolgersi all’indirizzo e-mail: [email protected]