Torna Nxt Station Festival: 5 mesi di musica ed eventi. Concertone l’1 Maggio a Bergamo

Torna dal 29 aprile al 29 settembre l'altoparlante di Nxt Station. L’1 Maggio di Bergamo con Dente, Sud Sound System, Alan Sorrenti, Punkreas, Legno, sono i primi artisti ad accendere il palco di Piazzale degli Alpini di Bergamo. Proseguono anche gli eventi gastronomici che hanno contraddistinto la stagione di Nxt Station e arriva Stasera Balera, l'appuntamento con gli appassionati di ballo di ogni genere e età.

Dente, Edda e Emma Nolde e poi due giorni di musica nostrana con 16 artisti bergamaschi per celebrare l’1 Maggio di Bergamo. Con questa serie di concerti si inaugura ufficialmente la terza stagione di Nxt Station Festival, il generatore di cultura promosso da Rete Doc, Casa Molloy e Comune di Bergamo. Sarà, dunque, un primo fine settimana di programmazione intenso con un maggio altrettanto ricco e variegato di appuntamenti per tutti i gusti.

Dal 5 maggio arriva il carico di ironia di Ruggero de "I Timidi", l'energia dei Sud Sound System e una star della musica italiana come Alan Sorrenti, ospite con i suoi successi più celebri della serata Studio Inferno Party. E ancora, Dico Tamburo, Punkreas, Legno e l'appuntamento con il Silent Party vol.1. Non solo, a partire da mercoledì 3 maggio arriva "Stasera Balera", il format che caratterizzerà l'intera stagione 2023 trasformando l'area di Piazzale degli Alpini in una grande Balera a cielo aperto.

Quello del ballo, sarà un appuntamento fisso, in programma ogni mercoledì e giovedì a partire dalle ore 20. Fiorentina, romana, valtellinese e pugliese sono, invece, alcune delle cucine tradizionali che saranno esplorate durante il mese di maggio, nell'appuntamento con le sagre di Nxt Station. Il primo appuntamento è per sabato 29 aprile con "Spaziale": Dante+Edda+Emma Nolde, ingresso con formula H20, alle ore 19. Dal 29 aprile all'1 maggio, invece, in pole position la sagra della Fiorentina, con prenotazione obbligatoria.