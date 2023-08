Notte di San Lorenzo, cosa fare e dove vedere le stelle nella settimana del 10 agosto

Torna la notte più magica dell’anno e si moltiplicano gli appuntamenti per non perdere lo spettacolo delle stelle cadenti. Tutti con il naso all'insù, il 9 e 10 agosto (ma anche nei giorni successivi) per ammirare lo spettacolo delle Perseidi. E magari, se si è romantici, provare ad esprimere un desiderio. Ecco alcune iniziative in Lombardia.

Da mercoledì 9 a lunedì 14 agosto, in occasione delle lacrime di San Lorenzo, il parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra torna a proporre le serate A caccia di stelle cadenti. Ogni sera, a partire dalle 21.15, dal prato del campo sportivo adiacente al parco astronomico (via Caduti sul Lavoro 2, angolo via Locatelli, Brembate di Sopra), i partecipanti possono andare alla scoperta degli oggetti del cielo grazie ai telescopi portatili installati per l'occasione, mentre ad occhio nudo si osserva il cielo per imparare a riconoscere stelle e costellazioni estive, in attesa di cogliere le magiche scie delle Lacrime di San Lorenzo. La partecipazione prevede un biglietto di 12 euro a persona (ridotto 8 euro per bambini dai 4 ai 10 anni, over 65 e disabili). I posti sono limitati e la prenotazione è vivamente consigliata telefonando al numero 035 621515 o via email.

All'interno di "Essenze di fiume primavera-estate 2023", sabato 12 agosto, alle 20.15, una notte alla scoperta del cielo stellato del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina in occasione delle “Lacrime di San Lorenzo”, fra costellazioni, mitologia, leggende e poesie.

La Parrocchia di Castro organizza da giovedì 3 a giovedì 10 agosto la Sagra di San Lorenzo, una delle più suggestive dell’Alto lago d’Iseo grazie allo splendido panorama che si può ammirare dal colle di San Lorenzo, dove è situata anche l’omonima chiesetta del XII secolo. Lo stand gastronomico, che sarà aperto dalle 19 alle 22:30 tutte le sere, offrirà un ricco menù da gustare, e la sensazione di una cena sotto le stelle accompagnata da buona musica. Domenica 6 e martedì 8 sarà proposto lo spiedo con polenta e patatine per il costo di € 18,00 (bevande escluse), solo su prenotazione chiamando il 340 656 5276 oppure presso l’Edicola Manera situata al Porto di Castro. Inoltre, domenica 6 e giovedì 10 agosto, si terrà un pranzo con apertura dello stand gastronomico alle ore 12:00. Per raggiungere la località San Lorenzo verrà messo a disposizione un servizio navetta, con partenza dal parcheggio all’ingresso del paese, che sarà attivo tutte le sere dalle 18:30 fino a mezzanotte. Il servizio navetta sarà disponibile anche per il pranzo del 6 e del 10 agosto dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Il 10 agosto, a Padenghe del Garda: Aspettando le stelle cadenti. Una notte sorprendente darà vita al castello di Padenghe del Garda: con musica, osservazione della volta celeste con il Gruppo Astrofili e Cultura Lago di Garda, viaggio virtuale nell’universo, intrattenimento nel teatro del castello e molte altre sorprese. Inizio spettacoli ore 21:00. Ingresso gratuito libero senza prenotazione.

Nel Parco Pineta, tre serate dal 10 al 12 agosto, proposte dalla Cooperativa AstroNatura, dedicate alla contemplazione delle stelle cadenti accompagnati dalla musica della HarpBeat Orchestra e di Silvano Spleen. Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario del Parco Pineta (via ai Ronchi - Tradate), immersi nelle foreste silvestri dell’Area Protetta, giunge al suo clou la serie di appuntamenti da godersi seduti in un prato degustando un rilassante picnic. Giovedì 10 agosto - Picnic sotto le stelle cadenti ... con musica celtica (a cura della HarpBeat Orchestra). Venerdì 11 agosto - Picnic sotto le stelle cadenti ... con musica celtica (a cura del compositore Silvano Spleen). Sabato 12 agosto - Picnic sotto le stelle cadenti ... con musica celtica (a cura della HarpBeat Orchestra). L'appuntamento è per le ore 20.00, orario di apertura dei cancelli; l'ingresso è consentito fino alle ore 20.45. Modalità di prenotazione: Clicca sul link per raggiungere la sezione dedicata sul sito www.centrodidatticoscientifico.it/eventi.

In occasione della festività di San Lorenzo, la Pro loco di Oggiono organizza, il 10 agosto, santa messa alle 08.30, per ricordare il Santo e in suffragio ai soci defunti della Pro loco, nell'occasione verranno distribuiti dei ceri detti "Lacrime di San Lorenzo" insieme a dei pensieri sulle stelle cadenti.

Nella magica notte di San Lorenzo, l’amministrazione comunale e la Pro Loco di Volta Mantovana ospitano la nuova edizione della cena di gala “Calici di Stelle”, che si terrà nei giardini delle scuderie di Palazzo Gonzaga. Tra una portata e l’altra, i commensali saranno allietati dal suggestivo spettacolo con la sabbia e musica dal vivo e cantanti lirici. A rendere la cena ancora più speciale, in attesa delle stelle cadenti, saranno i sommelier di AIS, che accompagneranno i commensali in un appassionante racconto alla scoperta del vino mantovano e delle sue cantine. Inizio evento ore 20.30, è consigliato presentarsi circa 15 minuti prima. Ingresso: da Piazza XX Settembre. Parcheggio consigliato: Cantarana. Costo: 60 euro a persona. Info e prenotazioni: [email protected]

Il 10 agosto, a partire dalle 20 nella corte settecentesca del municipio di Calvignano in Oltrepò Pavese, in collaborazione con Vitis Vinifera Project si potranno degustare i vini delle aziende del territorio alla luce soffusa delle fiaccole e contemplare gli astri grazie alle proiezioni dai telescopi dell'Associazione Astronomica Pavese.

Tornano le “Notti delle stelle” organizzate dalla Lipu per osservare lo spettacolo delle stelle cadenti nelle oasi e riserve. Mercoledì 9 agosto, vigilia della Notte di San Lorenzo, appuntamento all'Oasi Lipu Bosco del Vignolo (Pavia) con esperti astrofili che guideranno lo sguardo dei partecipanti verso il cielo, per osservare (salvo maltempo) il passaggio della vecchia cometa, la Swift-Tuttle, proprio nei giorni in cui la Terra taglia l'orbita. Penetrando nell'atmosfera terrestre, i frammenti della cometa danno luogo a scie luminose dette, appunto, stelle cadenti.

Il 10 agosto, alle 21, Concerto di San Lorenzo 2023 a Piuro presso giardini di Palazzo Vertemate.

A Chiavenna, il 10 agosto, va in scena la “Notte di San Lorenzo”: prima verrà spenta l’illuminazione pubblica in piazza Pestalozzi, nelle vie Dolzino, Pedretti e Bossi…poi più di 2000 candele illumineranno il centro storico, creando un’atmosfera magica capace di incantare gli occhi dei visitatori. Gli esercizi commerciali e i locali pubblici utilizzeranno, per quanto loro possibile, fonti energetiche alternative per illuminare i propri locali. Da non perdere, nella notte delle stelle cadenti, i 5 spettacoli dei mangiatori di fuoco e la parata delle “farfalle di luce”, accompagnati da concerti di musica dal vivo (in acustico).

In occasione della notte di San Lorenzo, il 10 agosto torna a Sondrio l’iniziativa Calici di Stelle, con il supporto della Strada del Vino e del Consorzio Vini di Valtellina, uno degli eventi più attesi per gli amanti del mondo enologico valtellinese. Sotto il cielo stellato 23 produttori racconteranno lungo le vie del centro, da Palazzo Martinengo fino a Castel Masegra, le proprie realtà e faranno degustare i loro migliori vini: un'occasione imperdibile per scoprire le migliori etichette della Valtellina e gli angoli più suggestivi di Sondrio. Le degustazioni sono previste dalle 19 alle 24. Il carnet degustazione comprende 7 assaggi: 2 Rosso di Valtellina Doc, 3 Valtellina Superiore Docg, 2 Sforzato di Valtellina Docg. Costo del carnet degustazione: 20 euro a persona. È possibile prenotare online il posto e in seguito pagare il carnet degustazione e ritirare il calice giovedì 10 agosto dalle 10 alle 23 presso Palazzo Martinengo.

Nel corso della serata del 10 agosto sarà possibile visitare il Monastero di Torba al calar del sole e gustare una cena speciale nella corte del Monastero. La cena sarà servita in tavoli condivisi alle ore 20.30. A seguire sarà possibile osservare liberamente il cielo in cerca di stelle cadenti sul prato ai piedi della torre. Inoltre, nel corso della serata sarà possibile degustare l'Amaro Rubino Bio, un nuovo amaro artigianale, biologico e prodotto con erbe del territorio. A raccontarne la nascita, i segreti e i profumi ci sarà il suo ideatore, Matteo Rubino. Ingresso, visita guidata e cena: ore 18.30 / 19.30. Ingresso e visita guidata: ore 21.00. Ingresso per la sola osservazione libera delle stelle (accesso al solo prato): dalle ore 21.30.