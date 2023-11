Natale solidale per sostenere i progetti della Fondazione Garavaglia

Milano, 8 novembre 2023 - Idee regalo solidali per contribuire a realizzare il nuovo progetto di una Casa Vacanza per i bambini malati di tumore. E' l'ultimo progetto della Fondazione Garavaglia nata nell’aprile del 1987 in ricordo di Bianca, una bambina di 6 anni colpita da una rara forma di neoplasia, che da decenni è impegnata a sostenere progetti di ricerca, cura e assistenza sui tumori infantili nel reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

La sfida che lancia quest'anno è semplice: trasformare il Natale in un gesto concreto di solidarietà per i bambini e i ragazzi malati di tumore, acquistando una dei tanti regalo “charity” con un obiettivo ben preciso: contribuire alla realizzazione della "Casa del fiore", a Lesa, in provincia di Novara, una casa vacanza per donare giorni felici ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie. Come si fa? Basta scegliere una delle tante proposte disponibili online sul nuovo portale di regalistica solidale https://regalisolidali.abianca.org/ . Prodotto di punta di quest’anno sono i Baci di Dama, golosi biscotti alle mandorle con farcitura al cioccolato. Realizzati con sole materie prime di origine biologica e confezionati da "Banda Biscotti", cooperativa che offre opportunità di lavoro ai detenuti del laboratorio della scuola dell’amministrazione penitenziaria di Verbania. I Baci di Dama sono contenuti in una un’originalissima confezione appositamente disegnata dall’illustratrice Elena Pedroli. Per questo prodotto la donazione minima richiesta è di € 10, con la possibilità di effettuare spedizioni in tutta Italia.

La "Casa del Fiore" sorgerà a Lesa all’interno di una dimora storica, un ex asilo infantile voluto nel 1906 dal Cavaliere Avvocato Carlo Davicini per ricordare il figlio Cesare Eugenio, che sarà completamente ristrutturata per renderla un luogo dove i piccoli pazienti e le loro famiglie potranno trascorrere una vacanza serena e ritrovare un po’ della normalità che la malattia ha portato via. Dovrebbe essere inaugurata nel 2025, potrà ospitare fino a 6 famiglie contemporaneamente.

Fino al 24 dicembre è possibile sostenere i progetti della Fondazione Bianca Garavaglia anche presso la “Bottega del Fiore”, il Temporary Shop di Busto Arsizio, in Corso XX Settembre 20, che riaprirà i battenti dal 13 novembre al 23 dicembre con una inaugurazione ufficiale il 17 novembre alle ore 18.00.

Lì, oltre ai Baci di Dama, si potranno trovare altri prodotti solidali come panettoni e pandori confezionati a mano in uno speciale incarto su cui è stato disegnato il fiore di Bianca, diventato simbolo di speranza per tanti bambini e adolescenti che si ammalano di tumore; le mug e le candele profumate, le speciali carte da gioco Youth e le Christmas Box. Queste e altre idee regalo si potranno acquistare anche presso i corner della Fondazione Garavaglia attivi durante il mese di novembre e dicembre all’Istituto Nazionale Tumori di Milano.

La campagna di Natale della Fondazione Bianca Garavaglia si chiuderà con il concerto speciale “Christmas Joy" in programma per giovedì 21 dicembre alle 21, al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Il coro sarà formato da 100 cantanti, tra i migliori interpreti della musica corale, che, accompagnati da un’orchestra di 30 elementi, si esibiranno in una suggestiva performance, eseguendo un repertorio eclettico che spazierà dai tradizionali canti natalizi al pop e al gospel contemporaneo.

L’evento è organizzato in collaborazione con “Solevoci”, sodalizio impegnato da quasi trent’anni in progetti di educazione musicale e con all’attivo collaborazioni con professionisti di livello internazionale come Andrea Bocelli e Tori Kelly. I biglietti si possono prenotare al link https://www.retedeldono.it/it/christmas-joy-concerto di natale .