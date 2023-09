Torna a Milano Naturale Festival

MILANO - Seconda edizione di "Naturale Festival", l'evento dedicato a chi vuole sostenere il mondo del naturale, da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre a Milano. Per tre giorni vignaioli, chef e fotografi si danno appuntamento da Mare Culturale Urbano (via Gabetti 15) e propongono dibattiti, concerti, cene a filiera corta e workshop con l'obiettivo di promuovere un atteggiamento etico e consapevole nei confronti del naturale. Il festival si apre sabato 30 settembre con Alessandro Treves che, dalle ore 10 alle 17, guiderà i partecipanti alla scoperta delle tecniche fotografiche che si nascondono dietro al ritratto. Domenica 1° ottobre laboratori con Flavio Sacco, "Le fermentazioni spontanee delle verdure" e "Kombucha Scoby, questione di collaborazioni"-. Con Stefano Pescarmona si parlerà di "Principi di Ecogastronomia", insieme allo studio creativo di Milano Lettera E Studio incontro dal titolo "Re-impariamo a scrivere". Infine Ciao Mondo, il progetto creato per la ricerca del benessere fisico e mentale attraverso respiro e movimento, si terrà una classe di meditazione con Giulia Delle Rolle. Accanto a questi appuntamenti si terranno anche i talk organizzati da professionisti ed esperti su diversi temi, dalla costruzione di una comunità agricola allo studio della coltivazione su terreni vulcanici, passando per l’influenza del cambiamento climatico sui vigneti.

Durante il giorno si potranno gustare le proposte gastronomiche firmate da Ape Cesare, bar Versini, Fermento Camogli, Valli Unite e Fieno Parma, mentre le sere di sabato e domenica sarà possibile partecipare alle cene a quattro mani. Il 30 settembre ai fornelli ci saranno gli chef Andrea Zazzara e Franco Salvatore di 28 Posti che, per l’occasione, condivideranno la cucina con Masahiro Homma, chef dell’Osteria Giorgione Da Masa a Venezia. La domenica lavoreranno fianco a fianco Samuel Carugati, il giovane cuoco a capo della brigata del Krone di St. Moritz (1 stella Michelin) e di Piazzetta Lake Como, tapas, wine e cocktail bar di Cernobbio, e la coppia professionale formata da Sara Capellini e Simone Casaretto del Balin di Sestri Levante. Nello spazio Naturale Market, sarà possibile fare acquisti e portarsi a casa un po' di prodotti naturali da mangiare. In programma anche momenti di festa come gli aperitivi musicali, le mostre come quella dedicata alla Campagna Naturale a Milano, curata da Marzio Emilio Villa, e i dj set. Da non perdere anche la presentazione della Guida "Naturale a Milano" e di Perimetro Naturale, numero speciale della rivista interamente dedicato al festival.

La manifestazione anche quest’anno è stata promossa da 28 Posti, il ristorante contemporaneo sui Navigli che mette al centro della sua filosofia la cucina etica, attenta alla stagionalità e all’utilizzo degli scarti, attraverso la valorizzazione di ogni ingrediente, in collaborazione con lo studio creativo Burro Studio e a Perimetro, il community magazine indipendente nato per raccontare Milano.