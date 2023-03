Milano Marathon 2023, strade chiuse e la mappa del percorso

Una passata edizione della Milano City Marathon

Milano, 29 marzo 2023 – Grande atletica ma anche solidarietà, divertimento e il piacere di correre per le strade di Milano. L’edizione numero 21 della Enel Milano Marathon, andrà in scena domenica 2 aprile, rappresenterà una grande festa per il movimento internazionale del running.

Grandi protagonisti

Al via anche Yeman Crippa, oro nei 10.000 metri e bronzo nei 5.000 agli Europei di Monaco di Baviera 2022. La corsa avrà come protagonisti atleti élite e amatori provenienti da ogni parte del mondo, su un percorso cittadino lungo 42,195 km, con partenza e arrivo in corso Venezia. Rimane oggi la più veloce sul suolo italiano. Le ultime vittorie di Titus Kipruto tra gli uomini in 2.05.04 e di Vivian Kiplagat tra le donne in 2.20.17, infatti, hanno confermato la caratura agonistica della manifestazione.

Il percorso

Il percorso

Confermato il percorso ad anello, con 18 chilometri che si snodano all'interno della cerchia dei Bastioni, il cuore della città, tra le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano, e ben 28 chilometri complessivi all'interno della Circonvallazione Filoviaria. Previsto il passaggio dei runner in zona City Life e nell'area nord-ovest (Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno, Gallaratese). Un tracciato completo, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, che negli ultimi anni hanno conseguito risultati cronometrici sempre più esaltanti, ma senza perdere la possibilità di ammirare una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei. La partenza dei maratoneti è prevista alle 9.

La staffetta a squadre

Oltre il cuore agonistico della corsa, la Milano Marathon si distingue da oltre dieci anni nel fundraising solidale. Con circa 4,5 milioni di euro raccolti nel tempo, il Milano Marathon Charity Program è ormai di rilevanza internazionale: è secondo, per risultati di raccolta, solo alla London Marathon. Quest'anno la Lenovo Relay Marathon, la staffetta a squadre che permette di dividere il percorso in quattro frazioni (di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km ciascuna), offre ai runner la possibilità di partecipare solo iscrivendosi a una delle 92 Organizzazioni Non Profit aderenti al Milano Marathon Charity Program. Sono 13 mila gli iscritti alla staffetta, per un totale di 3.250 squadre e un ricavato importante, sulla sola piattaforma di Rete del Dono (partner storico dell'evento), a oggi ben superiore ai 700 mila euro, risultato già vicino a quello dell'anno record 2019. Gli staffettisti, come da tradizione, inizieranno la corsa 45 minuti dopo i maratoneti percorrendo esattamente lo stesso tracciato ufficiale di gara.