Tornano le Lucciolate nell'Oasi Ca' Granda: ecco gli appuntamenti a Milano, Pavia e Lodi

Milano - Sette appuntamenti da fine maggio a metà giugno nell'Oasi Ca' Granda, a due passi da Milano per vivere la magia delle lucciole. Torna la ‘Festa delle lucciole’ promossa dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda per valorizzare lo straordinario patrimonio naturale e culturale affidatole dal Policlinico di Milano: 8.500 ettari di terreni, 100 cascine, 4 chiese, un’abbazia e un monumento naturale.

Le lucciole sono insetti che non solo affascinano e incantano, ma svolgono anche un ruolo fondamentale come bioindicatori della salute ambientale. Negli ultimi anni il numero di lucciole è diminuito drasticamente a causa delle condizioni ambientali sfavorevoli. Essendo insetti esigenti, colonizzano solo ambienti in buono stato di salute e nell'Oasi Ca' ci sono ancora tanti luoghi dove è possibile ammirare lo spettacolo di queste affascinanti creature luminescenti. La Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha realizzato alcuni interventi per migliorare e riconnettere gli habitat nel territorio tra i fiumi Ticino e Adda e per rafforzare l'equilibrio degli ecosistemi e favorire la biodiversità nell'ambiente agricolo. Gli effetti positivi sulla fauna locale sono stati l'aumento della presenza di insetti, anfibi e uccelli.

In particolare le lucciole, nelle sere d'estate, scelgono quest'oasi per le loro danze di corteggiamento: le femmine adulte, emettono segnali luminosi per attirare l'attenzione dei maschi, in luoghi bui e isolati per comunicare attraverso le loro luci. Partecipare alla Lucciolata offre la possibilità di vivere un momento magico immersi nella natura e prendere parte alle attività di conservazione degli habitat delle lucciole e di tantissime altre specie animali.

Questo il programma delle escursioni per sabato 27 maggio: ore 19.30 festa delle lucciole in Cascina Selva a Ozzero, alla stessa ora serata luccicante a Morimondo (evento gratuito). Due gli appuntamenti in provincia di Pavia: ore 19 festa delle lucciole in Cascina Caiella, Casorate Primo; ore 19.30 lucciolata al Moriano di Bereguardo (Pavia). In provincia di Lodi l'appuntamento è alle 22 con la festa delle lucciole al Parco Ittico Paradiso, Villa Pompeiana. Sabato 3 giugno alle ore 21 serata luccicante a Morimondo e ultimo appuntamento sabato 10 giugno alle 19.45 con la lucciolata al Moriano a Bereguardo.

Tutte le informazioni relative ai singoli eventi sono disponibili al sito web https://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/oasi-ca-granda/eventi/