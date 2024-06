LatinFiexpo torna dopo 5 anni e cambia casa. Date, orari e biglietti: tutte le info

Rescaldina (Milano) – Il Villaggio LatinFiexpo, la manifestazione organizzata da Fam Eventi, torna dal 14 giugno al 7 settembre 2024 nei giorni di martedi, venerdi, sabato dalle ore 19.30 alle ore 2.00 presso l’area adiacente al centro commerciale di Rescaldina, in provincia di Milano.

Dopo 5 anni di assenza, l’evento torna con il suo format ricco di musica, danza e gastronomia ad accompagnare l’estate 2024, nella nuova location resa possibile grazie al supporto del Comune di Rescaldina e del centro commerciale.

La danza

Protagonista indiscussa della manifestazione, come ormai noto, è certamente la danza che diverte e coinvolge il pubblico insieme alla gastronomia e all’intrattenimento in generale.. Chi vorrà quindi scatenarsi al ritmo latino non avrà che l’imbarazzo della scelta. Le migliori scuole di ballo condurranno le 4 aree presenti: “Cuba” per danzare Reggaetón e Salsa cubana; “Santo Domingo” per gli appassionati di Bachata dominicana e Merengue; il “Salsodromo” per chi ama la Salsa Portoricana, Colombiana, Cubana e tutto il latino a 360°. L’area “Sensual” ospiterà gli appassionati di Bachata Sensual e Salsa Romantica ed un’area apposita sarà dedicata alla Kizomba, new entry l’area dedicata al country.

La gastronomia

Le degustazioni più rappresentative dei Paesi latinoamericani sono presenti, per il piacere di tutti coloro che vorranno sperimentare e scoprire nuovi sapori. Diversi i punti food a partire dal caratteristico Argentino che proporrà ottime specialità di carne alla griglia, le fantastiche impanadas e Immancabile la degustazione brasiliana, dove sarà possibile provare la gustosa picanha, carne di manzo cucinata al churrasco (la tipica “spada brasiliana”) il civito, famoso panino uruguaiano e per un tocco di dolcezza, da non perdere i golosissimi Churros, speciali al caramello. Per accontentare i gusti di tutti sarà presente il gnocco fritto (tipica specialità emiliana) da abbinare a gustosi salumi. Su ogni area ballo si affacciano i “Disco Bar” dove provare i più ricercati cocktail tropicali: Caipirinha, Margarita, Mojito, Piña Colada.

Botteghe artigiane e area bimbi

Il villaggio di latinFiexpoospita un’area espositiva esclusivamente dedicata all’artigianato latinoamericano e non solo con numerose botteghe che espongono abbigliamento, bigiotteria, artigianato tipico e popolare. Inoltre, per i più piccoli una vera e propria “isola del divertimento” che, avvalendosi di personale altamente qualificato, accoglierà e curerà l’intrattenimento dei piccoli ospiti. Sicurezza e professionalità per accudire i più piccoli, i quali potranno divertirsi in piena libertà con giochi certificati e collaudati. I genitori nel frattempo potranno godere delle proposte di intrattenimento dedicate ad un pubblico più adulto (balli, concerti, esibizioni, spettacoli, cena a due, ecc) senza allontanarsi troppo dai propri bimbi.

Luna Park

Infine, quest’anno l’area è arricchita con nuove scenografie Luna Park con giostre, giochi e altre attrazioni dedicate ad adulti e ragazzi.

Biglietti, promozioni e orari