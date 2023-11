Alla scoperta di borghi e sapori del lago di Como

Ultimo appuntamento sabato 18 e domenica 19 novembre con “SloWeekend. La magia e i sapori del lago di Como”, la rassegna patrocinata da Slow Food e nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro, incantevoli borghi del lago: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina.

Varenna

Anche per questo weekend i protagonisti saranno, bellezza, gusto, scoperta, con visite ai borghi e alle ville del Lario, degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori racconteranno i loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali. Sabato 18 novembre appuntamento alle 9.30 a Varenna per una camminata tra gli ulivi di Perledo dove sarà possibile vivere un momento davvero unico, quello della raccolta delle olive.

La mattinata si concluderà con una degustazione del pregiato olio del del Lario, un prodotto Dop dalle eccellenti qualità nutritive, accompagnati da un esperto professionista, che insegnerà a cogliere le preziose caratteristiche organolettiche di questo ottimo prodotto.

Bellagio

La giornata continua a Bellagio nel pomeriggio, con un pomeriggio tra sapori e arte. Nell'ex villa Ciceri, oggi conosciuta come il Palazzone, degustazione di ortaggi, miele e marmellate dell’agriturismo La Derta, seguita da una performance teatrale con danza e musica a cura di Abele Vadacca.

Lo spettacolo narrerà l’amore proibito di Franz Liszt e Marie d’Agoult che trascorsero proprio a Bellagio uno dei periodi più felici della loro storia d’amore.

Tremezzina

Si riprende domenica 19 novembre alle 9.45 con una visita inedita a una delle attrazioni più iconiche del lago, Villa Carlotta a Tremezzina.

È una delle ville più belle del lago con un parco botanico e una collezione d'arte. L’itinerario porterà i visitatori anche i luoghi meno noti della villa, come i sotterranei da poco aperti al pubblico e le aree dedicate agli orti curati dalla Cooperativa Azalea. Al termine della visita, degustazione di formaggi e salumi locali e di prodotti a km 0.

Menaggio

Ultimo appuntamento a Menaggio alle 14.30 con una passeggiata dal lungolago all’antico borgo del Castello, con assaggi di prelibatezze locali lungo il percorso. Inoltre domenica 19 novembre, sempre a Menaggio, sarà allestito un mercato dei produttori locali dalle 9 alle 18.

Tutti i tour sono accessibili su prenotazione dal sito www.sloweekend.it e i posti sono limitati. Il lago di Como è facilmente accessibile anche da Milano grazie ai collegamenti ferroviari verso Varenna e ai traghetti frequenti che da lì portano a Bellagio, Menaggio e Tremezzina.