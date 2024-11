Elisabetta Guido a JazzMi: tre concerti dall’8 al 10 novembre a Milano

Milano, 7 novembre 2024 - Tre concerti, dall'8 al 10 novembre a Milano, con tre formazioni diverse nell'ambito della nona edizione del festival internazionale JazzMi.

La cantante, pianista, autrice ed arrangiatrice jazz salentina Elisabetta Guido, considerata dalla critica una delle voci più originali e interessanti della scena italiana, sarà protagonista nel week end con tre appuntamenti per gli amanti del jazz.

Venerdì 8 novembre alle ore 21 si esibirà allo Spank Milano di viale Bodio 33 (ingresso libero con consumazione obbligatoria) alla guida del suo quartetto, completato da Mirko Fait (sax), Davide Parisi (chitarra) e Marco Lori (batteria) con il contrabbassista Luca Garlaschelli special guest. In scaletta i grandi classici dello swing e qualche brano inedito dell'artista, affiancata per l’occasione da Garlaschelli nella veste per lui insolita di cantante.

Sabato 9 novembre Elisabetta Guido, insieme ad Andrea Giussani (pianoforte), Giorgio Vogli (batteria) e Mirko Fait (sax) sarà protagonista al Nik's’&Co di via Schiapparelli 14 alle ore 21 (ingresso libero con consumazione obbligatoria) con una manciata di standard brillanti, incursioni nel repertorio di Duke Ellington, brani moderni e composizioni inedite (sue e del sassofonista Mirko Fait).

Infine domenica 10 novembre alle ore 21, il terzo e ultimo concerto è in programma all’Alibi Music & Spirits di via Aristotele 14 (ingresso libero con consumazione obbligatoria). Insieme a lei ci saranno Davide Parisi alla chitarra, Filo Quarta alla batteria, Mirko Fait al sax e ilcontrabbassista Attilio Zanchi come ospite speciale. I cinque musicisti proporranno una selezione dei brani più celebri di Thelonious Monk, Miles Davis, Charles Mingus e Chick Corea, oltre ad alcuni inediti.