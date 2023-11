Insubriparks 2023: piccoli esploratori crescono al Parco Pineta

Doppio appuntamento con i Wild Camp Insubriparks 2023, sabato 25 novembre a Tradate (Varese) presso il Centro didattico scientifico e il nuovo EcoPlanetario e sabato 2 dicembre ad Appiano Gentile (Como). Si tratta di due giornate all'aperto per famiglie con ragazzi dai 6 ai 13 anni completamente gratuite promosse dai Parchi che fanno parte della rete e dagli operatori che lavorano sul territorio. Sabato 25 novembre sarà l'occasione per immergersi nella natura selvaggia e dare spazio alla fantasia. Il punto di ritrovo è al Centro didattico scientifico ed EcoPlanetario a Tradate alle 10.

Qui, prima di iniziare le attività, gli esperti naturalisti presenteranno il progetto e la giornata. Dalle 10.30 i partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di un campo tendato con l’approfondimento delle tecniche di organizzazione e di allestimento. Si parlerà anche di tecniche di vita in natura con l’orientamento sensoriale e un’escursione nei sentieri del Parco.

Dopo il pranzo (che dovrà essere portato da casa) alle 14 si potrà visitare l’EcoPlanetario e compiere un viaggio nello spazio alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni guidati dal team di Astronatura. Seguirà una dimostrazione di accensione del fuoco e la consegna degli attestati di partecipazione. “Durante i nostri Wild Camp i genitori hanno l'occasione di condividere momenti speciali con i loro piccoli esploratori, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta, di imparare insieme e di vivere un'avventura emozionante, creando un profondo legame con la natura – spiegano i professionisti di Method –. Questa non è solo un'opportunità per avvicinarsi alla natura, ma un momento per creare ricordi indelebili in famiglia."

Il secondo appuntamento è per sabato 2 dicembre al Parco Pineta ad Appiano Gentile. Il ritrovo è al parcheggio del centro sportivo (via Ordenada angolo Largo Moratti) alle ore 10. Da qui si partirà per una camminata tra i sentieri del Parco Pineta attraversando le belle cascine che sono presenti in quest'area. Verso le 12 si entrerà nel vivo con la costruzione di uno zaino e la realizzazione di un rifugio. Dopo il pranzo al sacco sotto gli alberi (il pranzo deve essere portato da casa) i partecipanti dovranno realizzare dei ponti di corda, una sessione di tiro con l’arco istintivo e poi di nuovo in marcia verso la Cascina Kepos per la merenda, dove non mancherà il braciere per arrostire i marshmallow.

Dopo la consegna degli attestati di partecipazione si ritornerà al punto di ritrovo accompagnati dai volontari di CamminAppiano. “Siamo molto contenti di poter patrocinare e ospitare nel nostro Comune un’attività così bella e costruttiva per le famiglie – afferma Davide Belluschi, assessore a sport, turismo, politiche giovanili e comunicazione del Comune di Appiano Gentile – Si tratta di un’occasione nuova per i nostri cittadini, ma non solo, per vivere in maniera differente l’area protetta del Parco Pineta che caratterizza il nostro territorio".

Informazioni e iscrizioni. I programmi dei Wild Camp Insubriparks sono riservati alle famiglie con ragazzi dai 6 ai 13 anni accompagnati da almeno un genitore e sono completamente gratuiti previa registrazione nella piattaforma di prenotazione Method geographicalexploring.com/insubriparks/ oppure su insubriparksturismo.eu. dove è possibile trovare anche il programma della giornata dettagliato.