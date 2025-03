Gardaland festeggia 50 anni con il ritorno di Uan e Bim Bum Bam: un live show per grandi e bambini

Milano, 20 marzo 2025 – Grande festa per il 50esimo anniversario di Gardaland Resort. Dal 1975, il Parco ha accolto milioni di visitatori, consolidandosi come il punto di riferimento per famiglie e giovani. Oggi, a distanza di cinque decadi, non è solo una realtà iconica in Italia, ma un leader affermato anche nell'intrattenimento internazionale, capace di conquistare i cuori di chi cerca emozioni e meraviglia. La stagione, che aprirà il prossimo 5 aprile, sarà ricca di sorprese e novità imperdibili.

‘Bim Bum Bam Live’

Tra le novità della nuova stagione ci sarà “Bim Bum Bam Live” al Teatro della Fantasia: il mitico Uan approderà a Gardaland direttamente dalla storica trasmissione dedicata ai ragazzi per diventare protagonista di uno show intergenerazionale.

Simbolo della televisione italiana tra gli anni ’80 e ’90, ‘Bim Bum Bam’ non è stato solo un programma televisivo in onda su Italia Uno, ma un vero fenomeno della cultura pop italiana, amato da milioni di famiglie. Le sue sigle, girate proprio a Gardaland, hanno contribuito a rendere il parco divertimenti parte integrante di quell’immaginario collettivo che ha segnato un’intera generazione.

Protagonista dello spettacolo a Gardaland sarà Uan, l’irresistibile pupazzo a forma di cane che ha intrattenuto generazioni di bambini con le sue battute e la sua simpatia contagiosa. Uan torna a Gardaland per celebrare il compleanno del Parco e incontrare il suo grande amico Prezzemolo, mascotte di Gardaland, in un evento pensato per emozionare chi è cresciuto con il programma e per coinvolgere i più piccoli di oggi.

"Bim Bum Bam Live" è un omaggio alle origini di Gardaland, un live show che unisce grandi e piccoli, intrecciando i ricordi di chi ha vissuto quegli anni con la curiosità dei nuovi visitatori. Uno spettacolo pensato per tutte le generazioni, capace di far ridere, cantare e ballare i più piccoli, e allo stesso tempo trasportare indietro nel tempo i bambini di ieri, facendogli rivivere i momenti magici della loro infanzia.

Dragon Empire

In attesa dell’inaugurazione di Animali Treasure Island, l’offerta di divertimento per il 50° anniversario di Gardaland Resort si arricchisce di nuove, entusiasmanti sorprese. In occasione dell’apertura del 5 aprile, infatti, l’area Dragon Empire svelerà le sue attrazioni ritematizzate, con un focus speciale sul grande debutto di Rocket Factory. Questa innovativa esperienza indoor porterà gli ospiti in un viaggio immersivo tra leggende e tradizioni orientali, offrendo un’avventura unica nel suo genere.

Nel cuore di Dragon Empire, Rocket Factory metterà alla prova i visitatori con i segreti dei maestri dei fuochi d’artificio. Un’avventura straordinaria che li porterà a volare tra le stelle, diventando apprendisti dei leggendari creatori di spettacoli pirotecnici. Tra emozionanti sfide e sorprendenti colpi di scena, il cielo si accenderà in uno spettacolo magico e coinvolgente, regalando un’esperienza indimenticabile come mai prima d’ora.

Sempre all’interno dell’area, Dragon Rush regalerà un’esperienza adrenalinica tra colori e divertimento. Il coaster rotante promette un’emozionante avventura tra curve mozzafiato e improvvisi cambi di direzione. Gli ospiti potranno unirsi ai draghi, lasciarsi trasportare dal ritmo dei tamburi per un viaggio all’insegna del puro divertimento dove ogni giro è una nuova e indimenticabile avventura.

Il soggiorno a tema

Per prolungare la magia e il divertimento oltre la giornata al Parco, è possibile soggiornare nei tre hotel a tema del Resort: Gardaland Hotel, quintessenza del mondo della fantasia, Gardaland Adventure Hotel dedicato agli amanti dell'avventura e Gardaland Magic Hotel immerso nel mondo della magia.

Con un soggiorno fino al 27 giugno, un’offerta speciale permette ai bambini fino ai 12 anni di entrare gratuitamente a Gardaland Park e Sea Life Aquarium. Il pacchetto include pernottamento in uno dei tre hotel, colazione e biglietti d’ingresso per Parco e Acquario. Con la stagione 2025, Gardaland Resort si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, tra tradizione e innovazione, regalando emozioni indimenticabili a tutte le generazioni. G