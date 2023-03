Gardaland, tutto pronto per la nuova stagione: le date di apertura e le novità

L'ingresso di Gardaland

È scattato il conto alla rovescia per il via della nuova stagione di Gardaland, pronto ad accogliere i suoi ospiti nel weekend del 25 e 26 marzo e poi dal 1° aprile in maniera continuativa per tutta la stagione. Sono 4 le novità che il parco di divertimento annuncia per la riapertura.

Le novità

Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi: un’esperienza immersiva che farà dell’astuzia di ciascuno il fattore decisivo per orientarsi all’interno del labirinto.

A Gardaland Theatre arriva, già dal 25 marzo, Nautilus, un live show che vedrà il contributo straordinario di Cesara Buonamici, volto del giornalismo televisivo italiano.

Non mancherà l’intrattenimento anche al cinema 4D, dove arriva la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure. E infine, la Miniland di Legoland Water Park si espande e inaugura l’area Milano Moderna, una ricostruzione di 11 grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti con i mattoncini Lego.

Ingressi e parcheggi

Per facilitare l’accesso al Parco, Gardaland ha investito sul potenziamento delle infrastrutture con interventi all'ingresso, all'interno e in area parcheggio. Ci sarà un nuovo ingresso dedicato ai bus, due nuovi accessi per i possessori di T elepass e due nuove casse automatiche adibite al solo pagamento con carte di credito/debito che vanno ad affiancare le casse riservate agli abbonati e a chi acquista on-line il voucher parcheggio.

In aggiunta è stato predisposto l’ampliamento dell’ingresso pedonale con 18 nuovi tornelli oltre a corsie preferenziali (es. passeggini, Ospiti Gardaland Hotels, abbonati).