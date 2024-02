Week-end del 2,3 e 4 febbraio: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 1 febbraio 2023 – Weekend end ricco di eventi a Milano e in Lombardia Ecco alcune idee per questo fine settimana, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 febbraio.

A Sesto San Giovanni, precisamente al Mil – Next museum, è possibile immergersi dentro l’oro di Klimt, grazie al percorso immersivo che consente ai visitatori di immergersi nei quadri, di osservare da vicino gli splendidi colori e le linee della pittura dell’artista viennese.

Fino al 4 febbraio 2024 è aperta al pubblico al Museo della Permanente di Milano, ‘Botero: Via Crucis’, la prima mostra postuma di uno degli artisti contemporanei più amati dal pubblico, una collezione che suona oggi come un vero e proprio testamento spirituale. In mostra, sessanta opere tra oli e disegni preparatori che mettono a nudo e svelano uno degli aspetti più intimi e privati del maestro: il suo rapporto con l’eterno e la religione. Il ciclo Via Crucis: la Passione di Cristo è stato realizzato da Fernando Botero tra il 2010 e il 2011.

A Palazzo Reale gli appassionati d’arte potranno visitare ancora per un week end la mostra dedicata a Giorgio Morandi, in programma fino al 4 febbraio. I quadri in esposizione esaltano uno dei principali artisti italiani del Novecento che, senza partecipare ad alcun gruppo artistico, ha saputo dare vita a una produzione sperimentale, segnata dalle celebri nature morte, dai paesaggi e dai celebri ritratti.

Al museo della Permanente, in via Filippo Turati, ultimi giorni per visitare la maxi mostra Lego, in programma fino al 4 febbraio: sculture, infrastrutture, modellini preparati con oltre mezzo milione di mattoncini Lego per la gioia di grandi e piccini. Accanto ad immensi diorami, dettagliatissime riproduzioni di mondi in scala ridotta ad accompagnare e intrattenere i visitatori sono state pensate ad hoc una coloratissima sala immersiva, una mostra di opere ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego e un laboratorio dove bambini (ma anche appassionati di qualche anno in più) possono sbizzarrirsi ad assemblare le proprie costruzioni. Dalle 10 alle 19.30.

Prosegue, fino al 1 aprile, la mostra di Giovan Battista Moroni alle Gallerie d’Italia. L’esposizione consente di ammirare le migliori opere dell’artista, considerato uno dei massimi interpreti della grande stagione artistica del 500 in Italia.

Gli spazi del Piano Nobile di Palazzo Reale, fino all'11 febbraio 2024, ospitano la mostra El Greco: per la prima volta a Milano, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco (Creta, 1541 – Toledo, 1614). Il progetto presenta oltre 40 opere del maestro cretese e vanta prestigiosi prestiti internazionali: un’occasione unica per scoprire l’opera dell’artista alla luce delle ultime ricerche sul suo lavoro.

Per gli appassionati della scultura, al Mudec è possibile visitare le opere di uno dei maggiori scultori dell’800, considerato il padre dello stile moderno, Auguste Rodin. Dal 25 ottobre al 10 marzo 2024 il Mudec ospita la mostra ‘Rodin e la danza’, curata da Aude Chevalier, Elena Cervellati e Cristiana Natali.

Anna Sgarbossa è sommelier, musicista professionista e insegnante di clarinetto. Sale in cattedra all’Osteria La Tela di Rescaldina col corso intitolato «Viaggio multisensoriale alla scoperta dei piaceri del vino, una corrispondenza di amorosi sensi». Vista, olfatto, gusto, tatto e udito sono i protagonisti delle cinque lezioni che si terranno dal 2 febbraio al 1 marzo, ogni venerdì dalle 20,45 alle 22,30.

Fino al 25 febbraio 2024 si potranno ammirare a Oriocenter costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: più di 100 modelli, in oltre 1.600 mq di spazio, composti da 8 milioni di mattoncini Lego. La mostra si trova al piano terra di Oriocenter, ingresso arancio/viola, vicino ai negozi Tezenis e Feltrinelli.

Un mese di maschere, colori, coriandoli, stelle filanti e scherzi giocosi: a Leolandia è tutto pronto per la festa di Carnevale più lunga e straordinaria di sempre, che comincerà sabato 3 febbraio (e proseguirà per tutti i fine settimana fino a marzo).

Romeo e Giulietta al Teatro San Teodoro di Cantù sabato 3 febbraio alle 21. Lo spettacolo

R+G di Stefano Cordella, è una drammaturgia originale ispirata al capolavoro di Shakespeare,

fonte inesauribile di spunti e temi che possono raccontare le contraddizioni del nostro tempo. A centro di questa interpretazione, c’è l’inquietudine adolescenziale che porta Romeo e Giulietta a vivere la storia d’amore forse più famosa della letteratura, e a morire in nome di questo amore dopo soli quattro giorni dal loro primo incontro

Domenica 4 febbraio alle 9 in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide il WWF Insubria organizza un'escursione guidata gratuita lungo il perimetro dell'Oasi WWF del Bassone - Torbiera di Albate. Escursione gratuita, gradita conferma a wwfinsubria@gmail.com. Consigliati abbigliamento adguato e scarponcini.

Sabato 3 febbraio alle 21 il Corpo Musicale Albatese festeggerà in musica l'arrivo del Carnevale con un concerto a tema. Dirige il Maestro Lorenzo Fossati.

Al Cinema Astra di Como c`è SABATO KIDS, una speciale rassegna dedicata ai bambini (e alle loro famiglie): ogni sabato un film per grandi e piccini accompagnato, in alcune date, da attività ricreative a tema. Produzioni americane ed europee, fiabe e storie vere, viaggi nel tempo e nello spazio. Sabato 3 febbraio alle 15.30 appuntamento con “Prendi il volo”, un film d`animazione di Benjamin Renner e Guylo Homsy.

Prosegue sabato 3 febbraio il calendario di visite proposto dall’Ufficio Beni artistici della Diocesi di Como con un appuntamento dedicato alla chiesa di Santa Cecilia. La chiesa, gioiello del barocco, conta una lunga e articolata storia architettonica e decorativa segnata da episodi di grandissimo rilievo. Ritrovo alle ore 14.15 davanti alla chiesa, inizio visita ore 14.30, fine visita ore 16. Per l’occasione sarà proiettata la pala di Orazio Gentileschi realizzata per l’altare maggiore della chiesa, oggi alla Pinacoteca di Brera con un approfondimento di Alberto Rovi. Ingresso a offerta libera. Per info e prenotazioni: beniartistici@centrorusca.it

Sabato 3 febbraio 2024 alle ore 11 sarà possibile visitare il Teatro Sociale di Como, il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo con una degustazione enogastronomica, che cambia a seconda dei prodotti del territorio disponibili, presso il Ristorante In Teatro.

Fino al 3 marzo 2024 a Palazzo delle Paure va in scena la quinta edizione di Capolavoro per Lecco, l’evento espositivo promosso dall’Associazione culturale e dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco. Cuore di questo evento è quest’anno la riflessione sul tema della centralità della paternità di Dio nel Natale. Il capolavoro protagonista dell’esposizione è infatti lo straordinario disegno del Sacrificio di Isacco, realizzato da Michelangelo Buonarroti intorno al 1530, apparso un’unica volta in mostra dopo il restauro del 2017.

Al Belvedere della Reggia di Monza si può fare un viaggio nella vita di Juan Mirò, attraverso un insieme di opere che illustrano la carriera dell'artista nel campo della pittura, dell'incisione e delle illustrazioni. Sono tutte legate all'interesse dell'artista per la letteratura e all'amicizia che ha mantenuto per tutta la vita con scrittori, poeti e alcuni dei principali editori europei del secolo scorso. La mostra, ‘Mostra Joan Mirò - La poesia delle forme’, rimane fino al 5 maggio.

A partire da sabato 3 febbraio Kosmos ospita la mostra INSETTI XXL, un viaggio tra riproduzioni di insetti in formato gigante alla scoperta di questi affascinanti abitanti del nostro pianeta. INSETTI XXL è composta da oltre 30 modelli 3D di grande formato di insetti, ingranditi da 20 a 200 volte, alcuni dei quali raggiungono un'altezza di 2 metri. Senza aver bisogno dell'aiuto di lenti o microscopi, tutti potranno apprezzare la fantasia delle forme e la funzionalità delle strutture anatomiche di questi animali.

Sabato 3 febbraio alla Biblioteca Ragazzi "Paternicò-Prini" di Via Paratici 23 a Pavia, dalle ore 17 alle ore 18, nell'ambito dell'iniziativa "L'Angolo della Lettura", lettura animata con laboratorio creativo di "Le ninfee di Monet". A partire dai 3 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a bibliotecaragazzi@comune.pv.it

Sabato 3 febbraio in scena "Piccoli Particolari", uno spettacolo nuovo, ideato e scritto dalla band "Rimmel e altre storie", che verrà portato in scena per la prima volta alle ore 21 nella location della Galleria Superiore del Piccolo Chiostro, via Riviera 20 Pavia.

Fino al 29 febbraio a Pavia presso i Musei Civici appuntamento con l'esposizione "L'Arca nascosta. Uno sguardo inedito e ravvicinato all'Arca che conserva le spoglie del Santo", primo evento del ricco programma di celebrazioni previsto per la ricorrenza dei 1300 anni dalla traslazione delle spoglie di S. Agostino da Cagliari a Pavia.

Continua la mostra del gruppo Schleswig - Holstein 56, dove le opere di Gerhard Betterman, Werner Rieger e Angelo Vaninetti sono in dialogo tra loro, tra le quali si può trovare una certa affinità nell’ispirazione paesaggistica, lontana da un certo naturalismo convenzionale. Una mostra che punta a portare ai cittadini di Sondrio e ai turisti una continua intervista alla natura, nella ricerca di un incontro con il mondo, che però si apre anche all'oltre e all'altrove.