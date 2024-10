Domenica al museo, ingressi gratis a Milano e in Lombardia il 3 novembre 2024

Da Milano a Monza, da Pavia a Sondrio, domenica 3 novembre 2024 torna in Lombardia l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette l’accesso gratuito, ogni prima domenica del mese, a musei e parchi archeologici statali. Oltre alla prima domenica di novembre, anche lunedì 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, sarà possibile entrare gratuitamente nei siti che aderiscono. Durante il ponte di Ognissanti, il 1° e il 2 novembre, le visite rimarranno a pagamento, mentre il 3 e il 4 novembre l’ingresso sarà libero.

Gli orari di apertura non subiranno variazioni rispetto alle altre domeniche, ma per alcuni musei sarà necessaria la prenotazione. Il sito del MiC offre una guida completa dei musei e parchi archeologici che saranno visitabili a Milano e in tutta la Lombardia senza biglietto, e le informazioni sono aggiornate in tempo reale. È consigliato consultare l’app "Musei Italiani" o i siti ufficiali dei singoli musei per pianificare la visita e verificare l’eventuale necessità di prenotazione. Lo scorso 6 ottobre, durante l’iniziativa di “Domenica al Museo”, i visitatori nei musei italiani sono stati 354.856.

Il 4 novembre è una delle tre giornate di ingresso gratuito introdotte dal Ministero della Cultura nel 2023 per le ricorrenze dal forte valore storico, insieme al 25 aprile e al 2 giugno. Questa data si aggiunge alle dodici aperture annue previste dall'iniziativa #domenicalmuseo. Non tutti i musei, però, saranno aperti lunedì 4, data la consueta chiusura settimanale; per verificare quali strutture parteciperanno è possibile consultare l’elenco a questo link.

Visita gratis domenica 3 novembre alla Pinacoteca di Brera nel cuore di Milano. Dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.00) nelle 38 sale si possono ammirare i capolavori di grandi artisti italiani e stranieri dal XIV al XIX tra i quali la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, il Cristo morto di Andrea Mantegna, lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, la Cena in Emmaus di Caravaggio, Il bacio di Hayez. Con le donazioni Jesi e Vitali (1976 e 1984) alla collezione si aggiungono dipinti e sculture del Novecento con opere di Picasso, Boccioni, Modigliani, Arturo Martini, Marino Marini, Morandi, Carrà, de Pisis, Arturo Martini, Giacometti. La prenotazione è obbligatoria su brerabooking.org.

Al Museo del Cenac

olo Vinciano di Chiesa di Santa Maria delle Grazie per ammirare l'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci occorre sempre la prenotazione, i biglietti per la prima domenica del mese a ingresso gratuito sono disponibili, esclusivamente sulla piattaforma di vendita online, a partire dalle ore 12 del mercoledì precedente.

A Milano aperti il 3 novembre anche i Musei del Castello Sforzesco dove l’ingresso è gratuito anche ogni primo e terzo martedì dalle ore 14 oltre alla prima domenica del mese (non si possono effettuare prenotazioni).

L'ingresso è gratuito domenica anche alla collezione permanente del Museo del Novecento (con prenotazione per le visite guidate) alla GAM, al Museo di Storia Naturale, all’Acquario Civico e al Museo Archeologico.

Partecipa come sempre Armani Silos, da non perdere l'occasione di visitare gratuitamente anche la mostra che rende omaggio a trent'anni di dialogo artistico ininterrotto tra Giorgio Armani e Aldo Fallai nel suo ultimo giorno di esposizione domenica 3 novembre.

Ingresso gratuito anche alla Fondazione Luigi Rovati.

Infine alle Gallerie d’Italia Milano doppio ingresso gratuito domenica 3 novembre e lunedì 4 novembre con apertura straordinaria. Fino al 21 novembre l'ingresso al museo sarà da Via Manzoni 10, ultimo accesso ore 18.30.

A Monza, domenica 3 novembre, sarà possibile visitare la suggestiva Cappella Espiatoria, voluta da Vittorio Emanuele III, figlio e successore di Umberto I, per onorare il luogo dove il padre venne assassinato dall’anarchico Gaetano Bresci il 29 luglio 1900. Il monumento è composto da una cripta e da una cappella, sovrastata da una stele. Gli interni sono decorati con splendidi mosaici raffiguranti un cielo stellato e i vari stemmi dei Savoia, dove sono ancora conservate le corone in bronzo inviate da tutto il mondo come omaggio al re scomparso.

Nel bresciano saranno aperte gratuitamente il 3 e 4 novembre le Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione (dalle 9 alle 14). Il MUPRE, Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, Capo di Ponte. Il Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno; Il Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo. Ingresso gratuito anche al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri.

#domenicalmuseo alla Villa Romana e Antiquarium a Desenzano del Garda e al Santuario di Minerva di Breno.

Aperta domenica a Cremona la Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano. Nuova veste per i resti della villa tardoantica nell’area archeologica dove è in corso la campagna di scavi.

Ingresso senza biglietto domenica a Mantova al Museo Archeologico Nazionale e al Museo di Palazzo Ducale. E’ possibile chiamare l'infopoint del museo per gli orari 0376352100.

Domenica gratis al Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia e al Museo archeologico nazionale della Lomellina a Vigevano.

Domenica sarà possibile visitare senza pagare il biglietto il Palazzo Besta a Teglio e il Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio.

Ingresso gratis domenica 3 novembre all’Antiquarium e Parco archeologico di Castelseprio (Varese).