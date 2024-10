‘FAI per il Clima’: visite speciali in Lombardia per osservare gli effetti del cambiamento climatico

A novembre, il FAI organizza eventi e visite guidate per sensibilizzare sull'impatto della crisi climatica nei suoi Beni in Lombardia.

In occasione della 29ª Conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP29), il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) ETS propone una serie di eventi speciali nei primi due weekend di novembre (2-3 e 9-10 novembre 2024) in Lombardia per sensibilizzare il pubblico sull’emergenza climatica. La campagna, denominata #FAIperilclima, offre visite guidate e trekking con esperti in ambito ambientale, storico e agricolo. Climatologi, geologi, botanici e altri professionisti accompagneranno i visitatori alla scoperta degli effetti concreti del riscaldamento globale sui paesaggi e sul patrimonio storico.

Giardini di Palazzo Moroni, Bergamo_Foto Stefano Casiraghi

Nato in parallelo alla COP26, il progetto #FAIperilclima, mira a diffondere consapevolezza sui cambiamenti climatici grazie alla collaborazione tra il FAI e i suoi Beni sparsi in tutta Italia. I partecipanti potranno osservare in prima persona le conseguenze del riscaldamento globale su ecosistemi naturali e monumenti storici, scoprendo buone pratiche di adattamento e mitigazione che possono essere adottate nella vita quotidiana.

Di seguito alcuni degli appuntamenti previsti per le giornate del 2-3 e 9-10 novembre 2024 nei Beni FAI della Lombardia:

Villa del Balbianello, Tremezzina (CO)

Domenica 3 novembre, ore 10: Si terrà un trekking guidato nei dintorni di Villa del Balbianello, per osservare come il cambiamento climatico abbia influenzato il paesaggio di Tremezzina. L'itinerario toccherà punti panoramici e siti storici come la Torre del Barbarossa e il Sacro Monte di Ossuccio, includendo anche la Chiesa romanica di Sant’Agata e il borgo di Carate.

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Sabato 2 novembre, ore 14.30: Francesco Malfasi, botanico del progetto “Back from the Future”, condurrà una visita per esaminare gli effetti del cambiamento climatico sulla vegetazione, con campioni botanici e di legname che rivelano le variazioni climatiche nel tempo.

Domenica 10 novembre, ore 14.30: una visita sul ruolo del suolo nel regolare il clima, approfondendo le minacce come l’erosione e la desertificazione. Il percorso si snoderà nel giardino storico della Villa, analizzando le caratteristiche del suolo insubrico.

Villa Fogazzaro Roi, Oria Valsolda (CO)

Villa Fogazzaro Roi, Oria (CO), Foto Sergio Oriani

Sabato 2 novembre. Un’escursione guidata dalle educatrici ambientali Martina Balatti e Alessandra Villani porterà i visitatori dalla frazione di Dasio fino alla Riserva naturale Valsolda. Il percorso include anche l’osservazione della fauna e la visita al sito storico di Villa Fogazzaro, per esplorare l'impatto climatico sulla biodiversità locale.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Monastero di Torba, Gornate Olona_Foto Archeologistics

Sabato 2 novembre, ore 11 e 15. La geologa Donatella Reggiori condurrà una passeggiata nel Monastero di Torba, illustrando i cambiamenti climatici nel corso dei secoli, dalle glaciazioni fino all’Antropocene, l’epoca attuale influenzata dalle attività umane.

Palazzina Appiani, Milano

Domenica 10 novembre, ore 11. Nel Parco Sempione, un percorso guidato affronterà il tema dell'adattamento climatico negli spazi urbani, con un approfondimento sull’importanza delle aree verdi per la salute e la vivibilità della città.

Palazzo Moroni, Bergamo

Domenica 10 novembre, ore 11 e 14.30. Visita con il geografo Andrea Brambilla, tra paesaggio urbano e cambiamenti climatici. Un’occasione per approfondire il ruolo del verde urbano nella mitigazione del cambiamento climatico. Grazie alla sua ampia superficie verde, Palazzo Moroni funge oggi da “polmone” naturale per Bergamo, garantendo servizi ecosistemici fondamentali per contrastare gli effetti di eventi climatici estremi e periodi di siccità. Scarpe comode consigliate per chi desidera esplorare appieno i Giardini.

Villa e Collezione Panza, Varese

Villa e Collezione Panza, Varese_Foto Daria Ballarin

Domenica 10 novembre, ore 11. La sfida del cambiamento climatico nella manutenzione del giardino storico con Emanuela Borio, responsabile dei Giardini e Parchi storici del FAI, che guiderà una passeggiata attraverso il giardino storico di Villa Panza. Il riscaldamento globale e i periodi di siccità sempre più lunghi hanno infatti favorito il fenomeno della naturalizzazione, ovvero la capacità delle specie di adattarsi a nuovi habitat. Questo incontro offre l’occasione di scoprire come i giardini e parchi storici non siano solo spazi verdi, ma veri e propri "quaderni di storia naturale" che raccontano l'evoluzione dell’ambiente per mano dell’uomo.

Villa Necchi Campiglio, Milano

Domenica 3 novembre, ore 11. Efficientare il patrimonio edilizio: dall’esempio di Villa Necchi alla città. La visita guidata dal fisico ambientale Mario Motta, responsabile del progetto RELAB del Politecnico di Milano e coordinatore energetico dell'Ateneo, illustrerà come questo gioiello architettonico sia stato adattato per rispondere alle sfide energetiche del nostro tempo. L'incontro si concentrerà sulle strategie di decarbonizzazione del tessuto urbano e sui metodi per coniugare la riduzione dei consumi e delle emissioni con i vincoli legati alla tutela del patrimonio culturale.

In Lombardia, il programma #FAIperilClima prevede anche serate divulgative e passeggiate guidate in collaborazione con università e associazioni locali. Tra gli eventi principali:

Edolo (BS) – Giovedì 7 novembre

Serata divulgativa con l’Università della Montagna, dedicata agli impatti climatici sulle aree montane e alla conservazione della biodiversità.

Brescia – Venerdì 8 novembre

Incontro sulla termovalorizzazione e sulla gestione dei rifiuti, con una visita agli impianti locali per comprendere l'importanza di un’economia circolare.

Trezzo sull’Adda (MI) – Domenica 10 novembre

Una passeggiata lungo il fiume Adda condurrà i partecipanti in un’area riqualificata che rappresenta un esempio di intervento ambientale sostenibile.

Besnate (VA) – Domenica 17 novembre

Un’immersione nella natura con le Guide del Parco del Ticino, con una passeggiata tra i colori del foliage autunnale nell’area naturalistico-archeologica della Lagozza, seguita da un momento conviviale con castagne.

Il calendario completo degli eventi #FAIperilClima sono disponibili sul sito ufficiale: www.faiperilclima.it.