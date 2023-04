Disegniamo l'arte, visite guidate e laboratori: appuntamento il 15 e il 16 aprile

Milano, 11 aprile 2023 – Vivere il museo in modo ludico con matite e pennarelli con ‘Disegniamo l'arte 2023’ nel weekend 15 e 16 aprile. Un approccio divertente per i più piccoli ai musei e all'arte in generale. La Pinacoteca di Brera, la Pinacoteca Ambrosiana, il museo del Duomo, il museo del Castello Sforzesco e le Gallerie d’Italia sono solo alcune delle 18 attrazioni artistiche e culturali di Milano e provincia incluse nel progetto Disegniamo l’arte di Abbonamento Musei.

L' iniziativa inclusa in AM Family, il nuovo programma di Abbonamento Musei che riunisce iniziative, contenuti e progetti dedicati alle famiglie, sostenuta dal partner tecnico Carioca e dal media partner Giovani Genitori, è rivolta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie.

L'evento, giunto alla sua ottava edizione, invita i piccoli visitatori e le piccole visitatrici a reinterpretare le opere delle mostre e delle collezioni museali con i propri disegni.

L’Associazione Abbonamento Musei, realtà non profit per valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo del turismo di prossimità, è il servizio che promuove l’idea di un sistema integrato di musei, tutti visitabili con un unico abbonamento.

Il tema dell’edizione di quest'anno è dedicata la scoperta e coinvolge 66 musei lombardi. Con matite e pennarelli, colori e pennelli, i giovani abbonati reinterpretano le opere, gli spazi e le architetture e imparano la bellezza della scoperta in un percorso museale fatto sia della visione delle opere, che delle suggestioni che arrivano dai corridoi, dalle modalità espositive e dai profumi del luogo.

Nella giornata di sabato DisegnaBrera alla Pinacoteca di Brera, mentre domenica Caccia al dettaglio è in programma alla Pinacoteca Ambrosiana.

Il Museo del Duomo (domenica 16), il Museo d’Arte e Scienza (sabato 15) e il Leonardo3 Museum (sabato 15 ) festeggiano il compleanno di Leonardo da Vinci con tre progetti rivolti a bambini e ragazzi all’insegna della creatività. Al Museo del Duomo con A spasso con Leo si va alla scoperta del legame tra Leonardo e la realizzazione della grande cupola; al Museo d’Arte e Scienza con Alla scoperta di Leonardo, i piccoli artisti proveranno a disegnare usando le tecniche e i trucchi di Leonardo e in Osserva… immagina… disegna! al Leonardo3 Museum, ancora una sfida a guardare, immaginare e disegnare, come farebbe il grande genio fiorentino. Sulle tracce di Leonardo per osservare con i propri occhi gli stessi luoghi su cui l’artista posò il suo sguardo, è il progetto della Galleria Interattiva Leonardo in Adda, che, con Adda Visioni, si propone di realizzare un visore ottico di disegni che ritraggano le meravigliose vedute sul fiume.

L’ADI Design Museum, invece, partecipa con un viaggio per i più piccoli tra le eccellenze del disegno industriale italiano, Il Disegno come non l’avete mai visto. Il Museo dei Mobili e delle Sculture lignee del Castello Sforzesco pone al centro del suo progetto una domanda: cos’è una Wunderkammer e quali tesori nasconde? E lancia una sfida: saresti capace di disegnare la tua mirabilia? Animali fantastici e dove trovarli al Museo di Storia Naturale con Fantasia bestiale, workshop che porterà i giovani partecipanti dalla scoperta dei bestiari illustrati alla realizzazione di un proprio animale-chimera. Al Museo Bagatti Valsecchi, dimora storica tra le meglio conservate in Europa, invece, è la volta di Disegna la tua stella, dove a partire dal globo celeste della biblioteca antica, bambini e ragazzi avranno la possibilità di dare vita a una nuova volta celeste.

Un’insolita caccia al tesoro è in programma alla Fondazione Stelline, alla scoperta dell’architettura del Palazzo e dei personaggi protagonisti della sua storia. Aderisce alla speciale iniziativa anche il Museo Civico Archeologico di Milano con un progetto che ci porta direttamente nell’antico Egitto, Alla scoperta dei geroglifici.

E ancora: Quante scoperte nell’anfiteatro! all’Antiquarium Alda Levi, visita guidata con laboratorio di disegno per far conoscere ai più piccoli chi erano i protagonisti degli spettacoli realizzati negli anfiteatri romani. Museo a colori, laboratorio di disegno alle Gallerie d’Italia, Pesci a colori-alla scoperta del mondo sommerso all’Acquario Civico, ospiti Contemporanei, omaggio all’arte contemporanea e alla città di Milano promossa dal Museo Poldi Pezzoli e Laboratorio per famiglie alla Quadreria Crivelli alla scoperta dei dettagli delle opere presenti nella biblioteca e nella Villa. Domenica 16, un percorso multisensoriale e creativo all’Officina Rancilio 1926 di Parabiago, dedicato alla collezione di uno dei leader nella produzione di macchine da caffè.

Maggiori dettagli e informazioni sul sito: www.abbonamentomusei.it