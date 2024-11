Dinos Alive Milano: viaggio nel Giurassico tra dinosauri animati. Tutto sulla mostra interattiva

In origine c’erano i dinosauri, quelli veri: tra i 200 e i 145 milioni di anni fa, nel periodo Giurassico, il pianeta Terra era dominato da queste gigantesche creature preistoriche, sia sulla terraferma che nei mari. Animali di grandissime dimensioni, molti dei quali carnivori e dunque cacciatori in cerca di preda, che si sono poi estinti per un meteorite che ha colpito il pianeta e l'ha reso a lungo invivibile. Sin dagli inizi del Novecento (il primo fu un cortometraggio a cartoni animati del 1914) questi animali fantastici che appassionano grandi e piccoli, le cui sembianze sono state ricostruite grazie alle ossa ritrovate e al lavoro dei paleontologi, sono arrivati al cinema o sugli schermi con cartoni animati e film. Anche se la nuova era per i dinosauri si può certo far risalire al 1993 quando esce al cinema Jurassic Park, film spettacolare in cui uno scienziato riesce a ricreare su un'isola alcuni dinosauri e apre un grande zoo dei divertimenti, salvo poi fare i conti con questi grandissimi e feroci animali. Cinque da allora i sequel di questo film di grande successo planetario. Le versioni a cartoni animati per i bambini, che amano questi animali ancestrali, invece, non si contano.

Il mondo dell’entertainment ha subito risposto a questa voglia di dinosauri: se dapprima c'erano ‘solo’ in mostra gli animali preistorici a grandezza naturale, tecnologie sempre più evolute e raffinate consentono oggi di ricreare ambienti dove tirannosauri e compagni si muovono e fanno sentire i loro versi terrificanti.

Uno dei dinosauri interattivi di Dinos Alive Milano

A Milano è approdata in questi giorni la mostra Dinos Alive, con 80 creature giurassiche che tornano tra noi, veri e propri dinosauri animati in movimento, per la gioia (e anche qualche timore tra i più piccoli) di grandi e bambini. Si tratta di un’opportunità per immergersi in un viaggio a ritroso nel tempo fino all'era dei dinosauri, in un ambiente che evoca le atmosfere del Giurassico con una ricostruzione realistica, vivendo un’esperienza che unisce intrattenimento e apprendimento, con attrazioni pensate per tutta la famiglia.

Il terribile Tirannosaurus Rex, re di tutti i dinosauri, al Dinos Alive Milano

Attraverso una collezione di oltre 80 dinosauri interattivi grazie alla tecnologia animatronics, "Dinos Alive" promette un’esperienza sensoriale e visiva che coinvolge il pubblico di tutte le età. Tra le creature in mostra, spicca il leggendario Tyrannosaurus Rex, l'imponente predatore carnivoro noto per la sua grande forza e agilità. Accanto a lui, è possibile incontrare altri iconici dinosauri come lo Stegosauro, con le sue inconfondibili placche dorsali; il Velociraptor, famoso per la sua rapidità e intelligenza; e l'Anchilosauro, dotato di una robusta armatura ossea. La mostra non si limita solo ai più noti predatori: sono presenti anche esemplari come il Parasaurolofo, riconoscibile per la cresta cranica allungata, e il Pachycephalosaurus, caratterizzato dal cranio spesso e arrotondato. Altri protagonisti di questa avventura giurassica includono il Suchomimus, noto per il suo lungo muso simile a quello di un coccodrillo, e il Gorgosauro, un potente predatore parente del T-Rex.

"Dinos Alive" offre inoltre un'esperienza immersiva che va oltre la terraferma: i visitatori possono esplorare un acquario virtuale dedicato ai giganti marini dell'epoca, un'opportunità unica per osservare la vita nei mari preistorici. Questa sezione della mostra consente di interagire virtualmente con creature sottomarine giganti che dominavano gli oceani milioni di anni fa, offrendo un approccio nuovo e coinvolgente alla storia del pianeta.

Per rendere l’esperienza ancora più educativa e divertente per i bambini, "Dinos Alive" ha previsto un’area interattiva chiamata "Esperti in erba", dove i più giovani possono calarsi nei panni di piccoli paleontologi. Qui i bambini possono sperimentare tecniche di scavo, apprendere curiosità sui dinosauri e persino "domare" alcuni esemplari tramite attività pratiche e giochi educativi. Inoltre è possibile vivere un’esperienza VR con dinosauri tramite i visori con la realtà virtuale aumentata.

Dalle uova gigantesche di dinosauri spunta un cucciolo al Dinos Alive: ma è possibile anche per i bambini entrarci e farsi scattare una foto

"Dinos Alive" è aperta con fasce orarie diversificate che permettono un flusso costante di visitatori grazie a ingressi scaglionati ogni mezz’ora. Gli orari di apertura prevedono l’accesso dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 19, con la chiusura il martedì. Il venerdì e il sabato la mostra rimane aperta fino alle 20, mentre la domenica e nei giorni festivi l’orario va dalle 9 alle 18. La visita, della durata compresa tra i 45 e i 75 minuti, si svolge in una sede accessibile anche alle persone con mobilità ridotta.

Il Tirannosaurus rex davanti al Duomo di Milano, una 'suggestione' per l'arrivo a Milano di Dinos Alive

La mostra interattiva e immersiva Dinos Alive offre diverse opzioni di biglietti, a seconda dell’età dei visitatori, ma anche del giorno scelto per la visita (infrasettimanale o nel week end) e dell’orario. Si va da circa 13 a 27 euro. Anche se è possibile acquistare il biglietto sul posto, si consiglia di scegliere tra le varie opzioni online sul sito dinosaliveexhibit.com, evitando così anche le code o di trovare ‘esaurito’. Il biglietto standard è disponibile per adulti, bambini, e categorie ridotte come senior, giovani dai 13 ai 17 anni, e studenti dai 18 ai 25 anni. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a tre anni. La mostra propone anche un'opzione VIP, che, oltre all’ingresso prioritario, consente di accedere a un'esperienza in realtà virtuale, oltre a ricevere un poster come ricordo. Per gruppi di almeno otto persone, è previsto un pacchetto scontato che offre una soluzione conveniente.

Un Velociraptor nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano: una ricostruzione virtuale della mostra Dinos Alive

"Dinos Alive" si svolge presso via Barnaba Oriani 27, nella zona nord-ovest di Milano, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. La sede è accessibile sia alle auto private sia ai trasporti pubblici, permettendo un facile accesso ai visitatori. Per chi arriva in treno, la stazione ferroviaria più vicina è Milano Domodossola, a circa 10 minuti di distanza in auto o con mezzi pubblici. Da qui, è possibile proseguire con i mezzi di superficie o optare per la metropolitana. La fermata di metropolitana più vicina è Lotto (Linea M1), dalla quale si può prendere il tram 14 fino alla fermata Via Cenisio, che si trova a pochi minuti a piedi dalla sede della mostra. In alternativa, dalla fermata Cadorna (Linea M2) è possibile raggiungere la destinazione cambiando con il tram 19 in direzione Roserio fino alla fermata Cenisio. Chi preferisce il tram può fare riferimento alla linea 14, con fermata presso Piazza Firenze o Via Cenisio, entrambe nelle immediate vicinanze della mostra.

Gertie il dinosauro, il primo cartone animato (cortometraggio) con protagonista questi animali preistorici del Giurassico: è stato realizzato nel 1914 da Winsor McCay (immagine via Wikimedia Commons)

Gertie il dinosauro, il primo cartone animato (cortometraggio) con protagonista questi animali preistorici del Giurassico è stato realizzato nel 1914, ben 110 anni fa, dall’americano Winsor McCay. Il video in cui l’animatore interagisce col dinosauro e gli pone degli interrogativi a cui l’animale preistorico, in questo caso vegetariano e dunque non aggressivo, risponde, è visibile su internet ed è custodito presso la Biblioteca del Congresso americano (immagine via Wikimedia Commons).