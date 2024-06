Milano – Tornano gli appuntamenti di "Cuochi ma buoni", il progetto di volontariato promosso da un gruppo di appassionati della cucina vegetariana dello chef e scrittore Yotam Ottolenghi. Il progetto è nato nel marzo 2022 per supportare l’associazione Refugees Welcome, da un’idea della food writer Sara Porro e della cuoca Myriam Sabolla. Entrambe content creator e amanti spassionate della cucina dello chef e scrittore Ottolenghi, negli anni, hanno riunito un gruppo di volontari per dare vita a una beneficenza inclusiva e promuovere la cultura diffusa del dono.

Grazie alla collaborazione di aziende che forniscono ingredienti e ai locali che donano lo spazio, Cuochi Ma Buoni riesce a donare il 100% del ricavato direttamente agli enti che vengono scelti per progetti meritevoli, efficaci e sostenibili. Ma non solo, da ottobre 2023 Cuochi Ma Buoni ha costituito il proprio fondo solidale nell’ambito di Fondazione di Comunità Milano per offrire un’ulteriore garanzia sulla destinazione dei fondi. "Nel tempo trascorso da quella prima cena è progressivamente diventato chiaro quello che intendevamo fare: creare un gruppo di lavoro formato solo da volontari, con spese ridotte all'osso così da donare sempre il 100% dei fondi raccolti e realizzare eventi inclusivi, accoglienti per tutti e tutte, adulti e bambini - accessibili a livello di prezzo - raccontano Sara Porro e Myriam Sabolla - vogliamo promuovere una cultura del dono, l'idea che ciascuno di noi possa fare una piccola parte: la solidarietà non è un'esclusiva di persone con grandi risorse di tempo e di mezzi".

Il progetto, evento dopo evento, è cresciuto anche grazie anche alla collaborazione di partner come Coop Lombardia, che dona l’intera spesa alimentare e Fivi, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, che mette gratuitamente il suo vino di produttori artigiani sulle tavole di ogni cena. I prossimi eventi sono sabato 15 giugno con una cena di raccolta fondi presso la Comunità Il Seme, in via Villani 2, in zona Piola a Milano. Il Seme è una comunità che ospita minori migranti non accompagnati e durante l’evento verranno raccolti fondi a favore di Farsi Prossimo, la cooperativa che la gestisce.

Una parte dei fondi sarà destinata a offrire ai ragazzi occasioni di socializzazione (ad esempio uscite, gite, vacanze estive), un’altra parte verrà utilizzata per progetti di rafforzamento della lingua italiana, attraverso corsi e attività didattiche e non. Secondo appuntamento domenica 7 luglio con un aperitivo presso il Rise Live Bistrot di Vimercate, partner di Cuochi Ma Buoni. L'appuntamento avrà un format nuovo, con un costo più contenuto per chi partecipa: il pane e la focaccia di Rise Live Bistrot insieme ai dips di ispirazione ottolenghiana, birra artigianale e i vini di Fivi.