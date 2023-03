Bob Dylan a Milano il 3 e 4 luglio all’Arcimboldi. Concerto phone free: prevendita e tutte le info

Bob Dylan

Milano, 15 marzo 2023 – Due concerti di Bob Dylan a Milano. Il cantautore di Duluth si esibirà in due serate consecutive al Teatro degli Arcimboldi il 3 e il 4 luglio 2023 per poi prendere il palco del Lucca Summer Festival, il 6 luglio, e dell’Umbria Jazz il il 7 luglio. Dylan concluderà la serie di concerti che lo riporterà in Italia dopo 5 anni a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica il 9 luglio.

''Rough and Rowdy Ways'', l'album pubblicato nel giugno 2020, è stato descritto da gran parte della critica internazionale come uno dei migliori album degli ultimi anni dal Premio Nobel

Phone free

I due concerti milanesi, come tutti gli altri, saranno su specifica richiesta di Dyla, saranno phone free ovvero i telefoni non saranno ammessi. Così annuncia le modalità il sito dell’organizzazione

Come funziona?

Una volta arrivato sul posto, Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo concerto) avrà il suo personale dedicato a disposizione per aiutarti a mettere il tuo telefono in una custodia chiusa e sicura, che manterrai con te per tutta la serata.

Cosa devo fare se ho un'emergenza e ho bisogno di accedere al mio telefono?

Puoi sbloccare la custodia del telefono in qualsiasi momento recandoti in un'area dedicata e segnalata, destinata all'uso del telefono. Non esitare a chiedere aiuto a un membro dello staff di Yondr.

Perché lo stiamo facendo ed è obbligatorio?

Avendo sperimentato questa modalità senza telefono durante i tour recenti, crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po' di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E sì, è obbligatoria e non negoziabile.

Dove e quando acquistare i biglietti

Prevendita esclusiva su Virginradio.it dalle 10 alle 23.59 di Venerdì 17 marzo. L'apertura della vendita generale prenderà il via alle 10 di sabato 18 marzo sul circuito TicketOne. Negli altri concerti europei i prezzi variano a seconda della dimensione della location dai 70 ai 300 euro

La scaletta

Ovviamente non è stata ancora comunicata la scaletta dei concerti milanesi di Dylan ma in una delle ultime esibizioni è stata questa:

– Watching the River Flow

– Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine

– I Contain Multitudes

– False Prophet

– When I Paint My Masterpiece

– Black Rider

– My Own Version of You

– I’ll Be Your Baby Tonight

– Crossing the Rubicon

– To Be Alone with You

– Key West

– Gotta Serve Somebody

– I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

– The Old Black Magic

– Mother of Muses

– Goodbye Jimmy Reed

– Every Grain of Sand

Come raggiungere il teatro?

Metropolitana:

Bicocca M5: 8 minuti a piedi

Ponale M5: 8 minuti a piedi

Precotto M1: tram 7 direzione Messina (Arcimboldi-Ateneo Nuovo)

ZaraA M3: tram 7 direzione Precotto (Arcimboldi-Ateneo Nuovo)

Autobus e tram:

Autobus: 728 (capolinea Greco Pirelli)

Autobus: 81 e 86 (Greco FS) Autobus: 87 (Teatro Arcimboldi)

Tram: 7 (Arcimboldi – Ateneo Nuovo)

Treno:

Da Greco-Pirelli: 2 minuti a piedi

Da Porta Garibaldi: viaggio di 5 minuti

Da Lambrate: viaggio di 8 minuti

Da Rogoredo: viaggio di 20 minuti

Da Milano Centrale: autobus 87 (Teatro Arcimboldi)

Auto e parcheggi:

Tam è segnalato da tutti i Gps e dispone di 3 parcheggi per auto a pagamento, segnalati su ogni mappa:

– P7 (200m): 750 posti in Via Vizzola;

– P8 (450m): 400 posti in Via Padre Gerardo Beccaro,

– P1 (600m – scoperto): 200 posti in Via Piero e Alberto Pirelli.

Tam è all’interno dell’area B del Comune di Milano: una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. Area B è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi.