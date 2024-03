Castelli aperti in Lombardia, domenica 3 marzo tornano le visite guidate: orari, iniziative e luoghi coinvolti

Milano, 27 febbraio 2024 – Alla scoperta della Lombardia tra manieri, borghi fortificati, dimore storiche, pievi medievali. Tornano a partire da domenica 3 marzo l'appuntamento con le Giornate dei Castelli Aperti organizzato dall'associazione Pianura da scoprire. La manifestazione apre porte e ponti levatoi di 24 castelli e dimore, borghi fortificati e pievi medievali, con visite guidate, rievocazione, eventi.

Le giornate di aperture saranno tutte le prime domeniche del mese da marzo a giugno e da settembre a dicembre, nelle festività di Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre e in aggiunta da quest’anno l’apertura serale nel primo sabato di luglio. Tante occasioni in cui ciascuno potrà organizzare in autonomia il proprio percorso, scegliendo una o più realtà da visitare, partecipando agli eventi proposti e prenotando una o più visite nell’arco della giornata.

“Con il suo patrimonio di castelli e dimore storiche, la Lombardia si attesta tra le regioni più attrattive del nostro paese. Poterle visitare o soggiornarvi offre al turista un’esperienza unica e indimenticabile”, commenta Barbara Mazzali, assessora a Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia che ha dato il patrocinio all’iniziativa.

Per il decimo anniversario della manifestazione, Pianura da scoprire ha realizzato uno speciale passaporto con la possibilità di apporre un timbro per ogni castello o borgo visitato. Uno strumento in più che va ad arricchire l’offerta culturale e turistica del circuito, con riportate le immagini e le descrizioni delle 24 realtà e che sarà disponibile in ogni località al costo di 2 euro. “Le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali è un’iniziativa divenuta riferimento per tanti comuni, associazioni e privati che hanno costituito una vera rete capace di sviluppare sinergie concrete e produrre risultati evidenti a tutti, unendo volontariato e professionalità, eredità storica e proposte innovative”, sottolinea Giuseppe Togni, presidente di Pianura da scoprire.

Quattro le province coinvolte tra Milano, Bergamo, Brescia e Cremona, proprio dove un tempo si trovava il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, un’eredità di possenti fortificazioni e fastose dimore, borghi antichi e conventi medievali costellano un paesaggio immerso in parchi verdi, distese campestri, fontanili e specchi d’acqua. Si potranno conoscere e rivivere le gesta di grandi condottieri e valorosi eserciti, avvincenti leggende e curiosi aneddoti, tramandati nei secoli attraverso imponenti architetture, pareti affrescate e tradizioni antiche.

Castello Visconteo Pagazzano (Bergamo)

L’elenco completo dei 24 luoghi storici che aderiscono all’iniziativa Giornate dei Castelli Aperti. Sul sito web dell’associazione Pianura da scoprire si possono consultare le descrizioni e le Informazioni sulle aperture di ogni sito, gli orari, gli eventi in programma: www.pianuradascoprire.com