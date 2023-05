Pavia, torna il BambInFestival: dieci giorni di divertimento e cultura per i più piccoli

Pavia, 18 maggio 2023 - Saranno gli artisti di Petit Cabaret 1924 ad aprire domani, venerdì 19 maggio, BambInfestival, la 10 giorni di eventi dedicata a bambini e famiglie.

Lo spettacolo gratuito “Juggling Street Duo", originale performance di teatro di strada, con giocoleria, ruota di cyr e monociclo sarà ospitato alle 17 dai giardini Malaspina in piazza Petrarca. A seguire, fino al 28 maggio ci saranno 66 iniziative gratuite realizzate da 80 associazioni, realtà, gruppi e istituzioni che hanno costruito un calendario ricco e variegato di eventi adatti prevalentemente ad un pubblico da 0 a 10 anni. Piccoli cittadini potranno abitare la città immergendosi, insieme ai propri familiari, in molte esperienze educative, artistiche e culturali pensate proprio per loro. E BambInFestival 2023 ritorna anche nella Casa circondariale di Pavia e nella pediatria del San Matteo. Costruire il futuro è il filo conduttore della kermesse che propone 30 laboratori (in natura, artistici, musicali, ludici, di coding, manuali, circensi, filosofici, esperienziali), 10 spettacoli teatrali, 5 visite guidate, 4 attività sportive, 3 animazioni musicali, 3 letture animate, 2 presentazioni di libri, una pedalata, una passeggiate, una festa, 2 giochi dell’oca, 2 cacce al tesoro e due incontri per adulti

Il 27 maggio alle 16,30 al cinema Politeama, per celebrare la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu dei Diritti dei Bambini (avvenuta il 27 maggio 1991) e i 250 anni del teatro Fraschini, BambInFestival proporrà insieme alla Fondazione Fraschini Abbracci, uno spettacolo coinvolgente che con delicatezza e magia porterà i piccoli spettatori dentro a un abbraccio speciale, capace di farci sentire a casa.

Gran finale, invece, nel pomeriggio del 28 maggio ai giardini Malaspina con Nautilus Teatri in miniatura, un’innovativa esperienza teatrale proposta dal Collettivo Lambe Lambe, in cui gli spettatori potranno immergersi in un’esperienza unica attraverso 5 micro postazioni-teatrali, dedicate ad uno spettatore alla volta.