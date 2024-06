Apre al pubblico Alegre Milano, il ristorante che mixa alla perfezione cibo e musica

Situato nel cuore pulsante del centro musicale Moysa, in via Giacomo Watt 32, Alegre Milano apre finalmente le sue porte al pubblico, inaugurando anche un nuovo dehor. Dopo aver ospitato alcune delle più influenti personalità della musica e dello sport, il locale è pronto ad accogliere tutti coloro che desiderano trascorrere un momento di relax e convivialità, lasciandosi conquistare dal suo innovativo concept “Fun Dining” e dalla nuova Terrazza, una sintesi raffinata di natura e tecnologia.

Fun Dining: un concept unico e innovativo

Alegre Milano introduce il concetto di Fun Dining, superando le convenzioni del Fine Dining e emergendo nel panorama gastronomico meneghino. Ospitalità e allegria accolgono gli ospiti, senza rinunciare a professionalità, qualità e attenzione ai dettagli. Questo spazio multifunzionale offre un ambiente sereno ed elegante, ideale per momenti di socializzazione durante l’orario di lavoro o nel tempo libero. La location ha un’anima camaleontica che la rende perfetta per qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla cena, dall’aperitivo al cocktail serale.

L’esperienza culinaria

Matteo Gritti, chef del ristorante Alegre Milano

La proposta culinaria di Alegre Milano, guidata dallo chef Matteo Gritti, si distingue per un approccio universale ma fortemente personalizzabile. L’alimentazione salutare rappresenta il cuore della cucina, con piatti che reinterpretano il passato per creare esperienze contemporanee. Il menù presenta interpretazioni fresche e moderne di piatti tradizionali, con una vasta gamma di scelte che includono verdure, legumi e proteine animali. Tra i piatti più rappresentativi spiccano gli Gnocchi Viola & Pata Negra e le Crocchette di Parmigiano al nero di carbone. Per i più golosi, la pasticceria offre delizie come la Panna Cotta con infuso di hibiscus e il Gelato Alegre alla panna con popcorn salati.

Gnocchi viola e Pata Negra

La location: ristorante, terrazza e Moysa Club

Il Ristorante Alegre e la sua nuova Terrazza sono progettati con materiali nobili come legno, ceramica e ferro, reinterpretati in chiave moderna per creare geometrie fluide ed eleganti. La Terrazza, con il suo bancone stampato in 3D e la lussureggiante vegetazione, offre un’esperienza gastronomica di alto livello. L’Alegre Cafè propone deliziose colazioni e merende pomeridiane, mentre il Moysa Club offre un mix di musica e mixology per un’esperienza suggestiva e moderna.

Moysa: L’hub musicale più grande d’Italia

Moysa

Il Ristorante Alegre è una finestra sulla realtà del Moysa, il centro musicale dove gli artisti possono sviluppare tutte le fasi di creazione del proprio album. Alegre, nato come servizio per gli artisti all’interno di questo polo di produzione, si evolve pur mantenendo la sua natura di esclusività, offrendo agli ospiti la possibilità unica di essere osservatori privilegiati di un mondo affascinante ed esclusivo come quello della musica.

I frequentatori: musicisti, artisti e stelle dello sport

Nell’ultimo anno, Alegre Milano si è affermato come Speakeasy Restaurant frequentato dai più celebri artisti musicali italiani e personalità dello sport e dell’imprenditoria. Musicisti come i Måneskin e Sfera Ebbasta, e sportivi come Paolo Maldini, hanno scelto l’atmosfera rilassata di Alegre per incontri e momenti di relax. Alegre ha anche accompagnato gli artisti durante i loro concerti in tutta Italia, con l’obiettivo di affermarsi come catering ufficiale della musica.

Orari di Apertura

Ristorante e Terrazza Alegre: aperto dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 22

aperto dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 22 Business lunch: dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 14.30

dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 14.30 Aperitivo: dal lunedì al sabato, dalle 17.30 alle 19.30

dal lunedì al sabato, dalle 17.30 alle 19.30 Cena: dal lunedì al sabato, dalle 19.30 alle 22

Alegre Cafè: Aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18

Si consiglia la prenotazione sia a pranzo che a cena: Telefono: +02 48634361 Email: info@alegremilano.com