Aperitivo con Monet al parco Sempione di Milano

Milano, 16 aprile 2024 - Arte, tecnologia e buona cucina: sono gli ingredienti di "Aperitivo con Monet", l'appuntamento organizzato "Way Experience" la startup che promuove la cultura e la bellezza del territorio attraverso esperienze immersive e "Locale", il ristorante in zona Arco della Pace a Milano. L'appuntamento è sabato 20 aprile, il pic nic accompagnerà gli ospiti alla scoperta della pittura impressionista di Claude Monet grazie all’utilizzo di speciali visori per la Realtà Virtuale.

Come funziona? Dopo aver ritirato il cestino di vimini con tutto il necessario per l'aperitivo al ristorante di via Domenico Cirillo 12, a piedi si raggiunge Parco Sempione, per la precisione Viale Miguel de Cervantes 1. Qui grazie all’utilizzo di appositi visori per la Virtual Reality, si avrà la possibilità di immergersi nelle più famose opere dell'artista, seguendo il racconto di una guida che svelerà i segreti dei quadri dipinti dal padre dell'Impressionismo.

Ad accomunare le due realtà è la volontà di divulgare la conoscenza e la cultura del territorio attraverso il racconto delle opere che hanno segnato la storia dell'arte e, in parallelo, degli ingredienti di qualità provenienti da piccole realtà che, con valore, promuovono la tradizione enogastronomica italiana. Locale mette a disposizione tutto l’occorrente per degustare un aperitivo immersi nel verde del parco Sempione. Il cesto comprende la tradizionale tovaglia a quadri, piatti in ceramica, bicchieri in vetro, posate, tovaglioli, una selezione di salumi, formaggi e prodotti della cucina realizzati dagli chef di Locale. In accompagnamento pane, focaccia, grissini, acqua e una bottiglia di vino.

Sono invece cinque le opere di Monet dentro le quali immergersi, grazie alle tecnologie e al racconto degli esperti di Way Experience. Si inizia con l’alba al porto di Le Havre nel celebre quadro "Impressione, Levar del Sole". Si passa ai fiori rossi de "I papaveri" uno dei quadri più famosi dell'artista francese, ai movimenti del vestito di Camille in "La Passeggiata" conosciuto anche come "La donna con il parasole" , fino al fascino intramontabile de "I covoni" con il campo baciato dal sole e i mucchi di fieno che si trasformano sotto la luce del giorno. L'esperienza di chiude con "Stagno delle ninfee". Il ritrovo è previsto per le ore 17:45 da Locale. L’esperienza è acquistabile su ticket.wayexperience.it al costo di 49 € a persona.