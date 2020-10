Milano, 17 ottobre 2020 - Dei 10.925 casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 2.664 sono relativi alla Lombardia, la regione più colpita dall'emergenza Covid-19. Nuovi positivi giornalieri in aumento rispetto a ieri, quando i casi registrati erano 2.419 con 30.587 tamponi. In tutto il Paese oggi i decessi sono stato 47 i decessi che portano il totale delle vittime a 36.474. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 165.837 tamponi, per un totale di 13.394.041 da inizio emergenza. La Lombardia si conferma la regione dove, nelle ultime 24 ore, è stato registrato il maggior numero di nuovi casi (2.664), seguita da Campania (1.410), Lazio (994), Piemonte (972) e Toscana (879). Nelle ultime settimane si sono registrati un forte aumento dei contagi e una crescente pressione sugli ospedali, in particolare nella provincia di Milano, particolarmente colpita dalla diffusione del coronavirus.

I dati di venerdì 16 ottobre

Milano, negli ospedali altri 1.400 letti Covid

Tutti i nosocomi milanesi si stanno riconvertendo. Non a caso ieri Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, ha fatto sapere che la Giunta ha approvato la conversione alla causa del Covid di altri 1.400 posti letto negli ospedali lombardi. Posti destinati a pazienti a bassa intensità, che hanno superato la fase più acuta della malattia o a positivi asintomatici ricoverati per altre patologie o motivi. Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S chiede "di rendere operative le 200 Unità Speciali di Continuità Assistenziale promesse dalla Regione". Per Pierfrancesco Majorino (Pd) la "Regione non ha ancora provveduto a irrobustire la rete di assistenza ai positivi e alle loro famiglie".

La nuova ordinanza di Regione Lombardia

Per cercare di arginare la diffusione del virus ier sera Regione Lombardia ha varato una nuova ordinanza valida su tutto il territorio regionale. Il provvedimento è in vigore già da oggi ed è valido fino al 6 novembre. Le misure in esso contenute sono state condivise sia sul piano politico, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato i sindaci delle città capoluogo, l’Anci lombarda, i capigruppo di tutti partiti che siedono in Consiglio regionale e Renato Saccone, prefetto di Milano, sia sul piano tecnico, con il via libera del Comitato Tecnico Scientifico lombardo. L’uno e l’altro tavolo si sono tenuti ieri a Palazzo Lombardia. L’ordinanza è valida in tutta la regione, non si sono decise restrizioni ad hoc per Milano e hinterland dove, negli ultimi giorni, si è contato il maggior numero di nuovi positivi. (IL TESTO DELL'ORDINANZA / PDF). Per il virologo Fabrizio Pregliasco l'ordinanza regionale entrata in vigore oggi, è "primo passo importante", che però "ancora non basta"

Conte al lavoro per il nuovo Dpcm

Nel frattempo anche il Governo è al lavoro per un nuovo giro di vite. E' finito in piena notte dopo le 4 il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid. Il decreto, a quanto si apprende da fonti di governo, potrebbe essere varato tra domenica e lunedì. Ma non è escluso che provvedimenti vengano presi già prima. L'impressione, comunque, è che si vogliano stringere i tempi per le nuove restrizioni.