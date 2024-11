Como, vendita di alcolici nel pre partita: allontanati due ambulanti abusivi

Como, 29 novembre 2024 – Vendevano mignon di liquori vicino allo stadio Sinigaglia senza licenza: merce sequestrata, sanzione e foglio di via per due napoletani.

Sono stati notati nella zona del supermercato, prima della partita tra Como e Fiorentina di domenica scorsa, quando gli agenti di polizia della Questura di Como hanno segnalato a una pattuglia della Polizia Locale la presenza di due uomini di 38 e 60 anni, di origini napoletane, che approcciavano i tifosi diretti allo stadio, cercando di vendere dei mignon di liquori. Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi accertato che l’attività era illegale, in quanto i due non erano in possesso di alcuna licenza. E’ inoltre emerso che i due erano già stati segnalati in altre città in occasione di altre partite di serie A. I due uomini sono stati quindi sanzionati per la violazione del Testo Unico della Legge Regionale in materia di commercio, la merce è stata sequestrata e contestualmente sono stati allontanati. La successiva relazione tecnica indirizzata alla Questura, ha permesso al Questore di Como Marco Calì di firmare ed emettere a carico dei due napoletani un foglio di via dalla città di Como della durata di un anno.