Como, ubriaco colpisce a bastonate il chiosco dei giardini pubblici e minaccia i clienti

Como, 1 ottobre 2024 – La pattuglia della Squadra Volante è stata inviata ieri pomeriggio, intorno alle 18, in Piazza del Popolo, al chiosco all’interno dei giardini pubblici, dove un uomo già ubriaco, stava dando in escandescenze in quanto il gestore si rifiutava di servire altro alcol.

Ha inoltre raccolto da terra un bastone e iniziato e colpire le pareti del chiosco. è stato l’inizio di una serata che, per un uomo di 52 anni di Bolzano, residente a Brescia e domiciliato a Como, si è conclusa in camera di sicurezza in Questura, dopo essere stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per ubriachezza molesta.

Durante la sua violenta reazione, prima dell’arrivo della pattuglia, l’uomo aveva anche iniziato a sputare contro alcuni clienti del chiosco, rimasti atterriti, e spostandosi nell’adiacente giardinetto, dove erano presenti bambini e mamme.

All’arrivo della polizia, l’uomo ha abbandonato il bastone, ma ha iniziato a insultare gli agenti scagliandosi contro di loro. Portato alla calma e raccolte le testimonianze, il cinquantaduenne è stato portato in Questura e identificato, dove sono emersi i suoi precedenti penali.

Infine è stato arrestato e processato per direttissimo questa mattina, ma nel frattempo il Questore Marco Calì, ha firmato un Dacur – ovvero il divieto di accesso urbano – della durata di un anno, inibendogli di fatto l’accesso a locali pubblici e zone che rientrano in un largo perimetro del centro di Como.