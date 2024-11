Turate, furto di rame sventato dai carabinieri

Turate, 21 novembre 2024 - Una donna e tre uomini, tutti di nazionalità romena, di età compresa tra i 21 e i 25 anni, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri di Turate. La pattuglia ha notato in via Isonzo, un taglio sulla recinzione metallica dell’area industriale “La Murrina”, società in liquidazione per fallimento. I militari hanno quindi deciso di procedere a un controllo, entrando negli spazi nell’ex area industriale passando dallo stesso varco, e notando subito una donna che faceva da palo. Altri tre complici stavano tagliano cavi di rame elettrici di diverse sezioni.

Nonostante il tentativo di fuga, i quattro sono stati raggiunti e bloccati dai militari, anche grazie all’arrivo di altri equipaggi. Il bottino che avrebbero guadagnato, consisteva in sei barre di ottone della lunghezza di tre metri ciascuna di 3 centimetri di diametro, due due casse contenenti particolari in ottone torniti e tre cavi elettrici di sezioni variabili con anima in rame. Sono inoltre stati recuperati e sequestrati vari arnesi da scasso utilizzati dagli arrestati, oltre a una Audi A5 nera con targa tedesca, al cui interno sono stati trovati i documenti d'identità dei fermati e altri effetti personali. Domani saranno processati per direttissimo per furto in concorso.