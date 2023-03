Como, furgone ribaltato in via Grandi: città bloccata e traffico fino al casello sulla A9

Il furgone ribaltato in via Grandi a Como

Traffico paralizzato in città , nella zona di via Napoleona, a causa di un furgone ribaltato, con il conducente rimasto incastrato al suo interno. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 7 in via Grandi, poco distante da piazza San Rocco.

I vigili del fuoco sono intervenuti assieme al 118 per prestare assistenza al ferito, un uomo di 32 anni trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Ma nel frattempo il traffico è rimasto bloccato fino a Rebbio e Breccia, con ripercussioni persino all’uscita della A9 e lunghi incolonnamenti a partire dalla Napoleona, dove il traffico è rimasto completamente fermo. Verso le 8.30 il furgone è stato rimosso, e poco alla volta il traffico ha iniziato a muoversi.