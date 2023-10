Como, studente universitario investito sulle strisce mentre va a lezione

Como, 30 ottobre 2023 – Sono subito intervenuti i vigili del fuoco questa mattina a Como, assieme a soccorritori del 118, per prestare i primi soccorsi a uno studente universitario di 19 anni, investito da un’auto mentre andava a lezione.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.30 in via Valleggio, all’angolo con via Anzani, a pochi metri dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il ragazzo è stato urtato da una utilitaria Volkswagen mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, il cui conducente si è subito fermato. All’arrivo del personale sanitario il ragazzo era sveglio e collaborativo E’ tuttora in corso la sua valutazione per decidere se è necessario un trasporto in ospedale per accertamenti. L’esatta dinamica non è ancora stata ricostruita.