Brienno, precipita un masso sulla Statale Regina: transito bloccato

Brienno, 29 marzo 2024 – Un grosso masso si è staccato da una parete rocciosa questa mattina alle 7, precipitando sulla statale Regina.

E’ rimbalzato sull’asfalto su un breve tratto rettilineo all’altezza di Brienno, fermandosi a ridosso della recinzione laterale, prima di scivolare verso il lago.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e subito è stato bloccato il transito dei veicoli. Nessuno è rimasto coinvolto, e sono tuttora in corso le verifiche per capire il punto dal quale si è staccato il masso, e capire se ci sono le condizioni per consentire il ripristino della viabilità.