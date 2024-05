Spaccata notturna al bar, ladro sorpreso a rubare i soldi del registratore di cassa: arrestato

Como, 6 maggio 2024 – E’ stato visto verso mezzanotte di domenica, quando le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute alle spalle di un bar tabaccheria di via Benzi, dove era stato segnalato l’ingresso di una persona con una torcia in mano.

L’intervento dei poliziotti ha consentito di cogliere in flagranza e arrestare un marocchino di 23 anni, Icham Ellatifi. Il ladro, dopo aver spaccato la vetrata della porta d’ingresso, aveva forzato il registratore di cassa della tabaccheria e stava mettendo il denaro trovato in un sacchetto. Dall’analisi in banca dati è emerso che aveva dei precedenti, anche recenti. Dopo la convalida, l’uomo è stato portato in carcere in attesa del rinvio del processo.