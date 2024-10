San Siro, lo perquisiscono per minacce e trovano in casa droga, armi e un falso tesserino dei carabinieri

San Siro (Como), 4 ottobre 2024 – Droga e armi trovate durante la perquisizione a casa. I carabinieri di Menaggio e Dongo, oggi hanno proceduto a un accertamento a carico di un quarantenne di San Siro, indagato per minacce aggravate nei confronti di un parente. A casa gli hanno trovato 80 grammi di hascisc e 7 di cocaina, 27 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a 300 euro. E’ stato accusato di detenzione ai fini di spaccio, e arrestato in attesa del direttissimo che si svolgerà a Como domani mattina. In casa c’erano inoltre coltelli a serramanico e pistole finte, riproduzioni di modelli veri, uno storditore elettrico tipo taser e un tesserino falso da carabiniere. Tutto messo sotto sequestro, per cui si procederà a piede libero.