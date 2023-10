Premio Internazionale Città di Como: Daniela Raimondi vince per la narrativa

Como, 29 ottobre 2023 – Sabato sera, all’interno della Sala Bianca del Teatro Sociale, sono stati proclamati i vincitori delle diverse sezioni della X edizione del Premio Internazionale di letteratura Città di Como. Daniela Raimondi si è aggiudicata il riconoscimento per narrativa edita, Ernesto Galli Della Loggia per la saggistica edita, Fabio Pusterla per la poesia edita, Rosangela Bonsignorio per la sezione bambini e ragazzi, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni a pari merito con Cristina Bellon nella sezione giornalismo, Gino Cervi nella sezione autobiografia, Cesare Moroni per il multimediale, Elena Pigozzi per l’opera a tema, Ivana Librici per l’opera prima.

Per la narrativa inedita il vincitore è Claudio Leandri, per il racconto inedito Isabella Becherucci e per l’opera dall’estero Giorgio Bertellini. Tra i premiati per le opere a tema nella sezione saggistica Filippo Facci, Paolo Del Forno, Maurizio Pagliassotti, Paolo Nichelli, Annarita Briganti, Sara Giudice mentre per la sezione narrativa Roberto Ritondale, Alessandro Romito, Paolo Pintacuda, Paolo Malaguti, Matteo Bussola, Lilia Bicec, Melania Soriani. Tra le novità per il decennale della manifestazione c’è il ritorno del Premio alla Carriera che è stato assegnato a Silvio Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore italiano, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri".

Il Premio e la giuria anche per l’edizione 2023 hanno conferito riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali premi in denaro per un montepremi complessivo di 30mila euro. Inoltre è stato dato un contributo speciale al Cicap che ha l'obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Il Premio Letterario Città di Como è nato nel 2014 da un'idea di Giorgio Albonico e oggi rappresenta uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani. Le iscrizioni di quest’anno sono state oltre 2500.