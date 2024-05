Como, Forza Italia ‘rinasce’ in Consiglio comunale

Como – Rinasce il gruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Como dopo che gli azzurri non avevano eletto nessun rappresentate alle scorse amministrative del 2022. Hanno aderito al partito i consiglieri Giordano Molteni, candidato sindaco del centrodestra due anni fa, e Alessandro Falanga, eletto nella lista 'Noi con l'Italia’.

“La squadra di Forza Italia in Lombardia continua a crescere e sbarca anche nella città di Como: con l'adesione dei consiglieri Giordano Molteni e Alessandro Falanga, si costituisce il gruppo azzurro nel Consiglio comunale”, commenta soddisfatto il coordinatore lombardo di Forza Italia, Alessandro Sorte, che in una nota annuncia l'ingresso anche di Luigi Clerini, sindaco di Uboldo, e di Lorenzo di Renzo Scolari, sindaco di Barasso, entrambi della provincia di Varese. “Nei prossimi giorni ci saranno nuovi, importanti ingressi e sorprese. Le adesioni nella nostra Regione non si fermano - prosegue Sorte - a dimostrazione del fatto che Forza Italia è sempre più attrattiva e unico punto di riferimento per tutti coloro che si rispecchiano nei valori del Partito popolare europeo. Sotto la guida del nostro segretario Antonio Tajani stiamo lavorando bene per riunire tutte forze moderate e costruire un partito forte, autorevole e radicato sul territorio”.

Sempre tra le fila di Forza Italia, il nuovo capogruppo azzurro al Comune di Milano, Luca Bernardo, è stato nominato responsabile del dipartimento del Terzo settore del partito: “Un compito totalmente nelle mie corde, per cui ringrazio il coordinatore regionale lombardo di Forza Italia Sorte e tutto il partito” afferma Bernardo, anche lui ex candidato sindaco in città per il centrodestra, parlando di “un riconoscimento molto importante per chi come me da sempre è impegnato fattivamente su questi temi. Disabilità, bullismo e cyberbullismo, anziani sempre più soli, minori, carceri, violenze di genere: questioni socio-sanitarie da sempre al centro del mio operato sociale prima ancora che politica”.