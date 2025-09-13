Eufemino d’oro a Marcella Tili: l’omaggio di Erba all'ex sindaca scomparsa lo scorso aprile

Erba (Como), 14 settembre 2025 – È stato assegnato ieri mattina, con una cerimonia che si è svolta all’interno della sala consiliare del Comune di Erba, l’Eufemino alla memoria di Marcella Tili, ex sindaco di Erba.

L’attuale sindaco Mauro Caprani, ha consegnato il riconoscimento al marito Napoleone Spampatti e ai figli Roberto e Andrea: “La massima onorificenza cittadina – ha detto - va alla donna e cittadina, prima ancora che al sindaco e imprenditore”. Tantissime le persone presenti. “Si tratta di un riconoscimento che interpreta pienamente la volontà della cittadinanza”, recitava il provvedimento di assegnazione della massima onorificenza erbese, giunto dopo una raccolta firme, portata avanti nei mesi scorsi dal consigliere comunale Claudio Ghislanzoni, che aveva superato le mille sottoscrizioni.

“Con questo provvedimento, l’Amministrazione comunale intende onorare la memoria della dottoressa Tili e sottolineare il suo significativo contributo alla comunità erbese”. Scomparsa lo scorso 14 aprile, aveva ricoperto la carica di primo cittadino dal 2007 al 2017, e portato avanti una grosso impegno a favore della comunità erbese, anche al di fuori della carica istituzionale. “Marcella Tili ha dato lustro a Erba nei suoi anni da sindaco – aveva motivato la richiesta il sindaco Caprani – in particolare, la riqualificazione e il rilancio del teatro Licinium, diventato un punto di riferimento per la stagione culturale estiva e la riorganizzazione di eventi teatrali, letterari e musicali”.

Oltre all’attività teatrale, venivano citate la realizzazione del museo dedicato allo scenografo Ezio Frigerio e del nuovo centro sportivo Lambrone.