Novedrate, corsi della Camera di Commercio per futuri giovani imprenditori. Come iscriversi

Novedrate, 25 aprile 2024 - Sta per partire, mercoledì 8 maggio a Novedrate, l’iniziativa “Mi metto in proprio”, una serie di incontri dedicati ai giovani aspiranti imprenditori, organizzati in collaborazione con Camera di Commercio Como e Lecco. Mirano a fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per avviare una propria attività imprenditoriale, esplorando temi chiave come l'introduzione al “mettersi in proprio”, lo sviluppo di un Business Model Canvas e di un Business Plan, la redazione di un Business Plan dettagliato e la valorizzazione della proprietà intellettuale dell'impresa. Le date successive sono 15 e 22 maggio dalle 20 alle 23 e sabato 18 maggio dalle 9.30 alle 12.30.

Gli incontri si svolgeranno nel salone polivalente del Comune di Novedrate, in via Taverna 3. I partecipanti avranno, inoltre, l'opportunità di visitare parchi scientifico-tecnologici e incubatori d'impresa, offrendo loro una prospettiva unica sul mondo dell'imprenditoria. “Lo sviluppo di un territorio è strettamente connesso alla capacità di individuare nuovi ambiti e nuove opportunità che possano essere terreno fertile per i futuri imprenditori – dicono gli operatori di Punto Nuova Impresa, Camera di Commercio Como Lecco - E i giovani sono il motore di questo sviluppo. Proprio per questo l’ente camerale è da sempre impegnato nell’offrire servizi per promuovere il talento e orientare al mondo del lavoro, attraverso il Punto Nuova Impresa.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate scrivendo a info@informagiovanicantu.it. L’iniziativa rientra nel progetto Start Up - Giovani protagonisti del domani e vede come partner Azienda Speciale Consortile Galliano, capofila, Mondovisione, Csv Insubria, Progetto Sociale, Arci Circolo Mirabello, Istituto Immacolata Concezione, e i Comuni del territorio.