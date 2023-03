Menaggio, furto di alcolici al supermercato: arresti 5 ragazzini

Menaggio, 31 marzo 2023 – Si sono riuniti in cinque per andare a rubare al supermercato, finendo tutti in cella. Nel tardo pomeriggio di oggi, i carabinieri di Menaggio e Tremezzina, assieme al Radiomobile di Menaggio, hanno arrestato quattro minorenni e un maggiorenne, fermati in flagranza dopo aver messo segno un furto di alcolici al supermercato Conad.

Sono un diciottenne di Novate Milanese, due diciassettenni di Como e Tremezzina, un quattordicenne di Grandate, e sedicenne di Fino Mornasco, tutti accusati di furto aggravato in concorso. Durante l’orario di chiusura del negozio, hanno forzato il cancello della recinzione, riuscendo ad entrare e a commettere il furto. Sono poi scappati, senza accorgersi di essere stati ripresi dalle telecamere.

I carabinieri li hanno così rintracciati velocemente a Lenno, poco distante, e portati in caserma. I ragazzi erano già stati sorpresi a commettere fatti analoghi, alcuni rimediando già precedenti specifici: motivo per cui sia la Procura di Como che quella dei Minorenni di Milano, hanno disposto l’arresto: i quattro minorenni al Beccaria, il diciottenne è invece stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissimo.