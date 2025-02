Mariano Comense, scontro tra due auto: una finisce nel letto del torrente Scesa

Mariano Comense, 26 febbraio 2025 – Dopo l’urto, una delle due auto è finita fuori strada, percorrendo la scarpata e arrestando la sua corsa nel letto del torrente Scesa, completamente in secca.

Una donna di 45 anni è rimasta ferita nell’incidente avvenuto oggi alle 13.30 a Mariano Comense in via Como all’altezza del civico 11. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato la donna in codice giallo all’ospedale di Cantù, mentre il conducente dell’altra auto è rimasto illeso.

I vigili del fuoco sono arrivati con l’autogrù per poter agganciare e riportare sulla strada l’auto adagiata nel letto del torrente, semiadagiata su un fianco. La dinamica dell’incidente è in corso di ricostruzione.