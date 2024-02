Mariano Comense, va al bar con un taser: denunciato operaio di 21 anni

Mariano Comense, 15 febbraio 2024 – A un controllo dei carabinieri, avvenuto lunedì sera tra i clienti di un locale pubblico di via Songia a Mariano Comense, è stato trovato in possesso di una pistola taser, portato in luogo pubblico e detenuto irregolarmente, in quanto considerato equiparabile a un’arma.

Il ragazzo, un operaio di 21 anni residente a Mariano, era in compagnia di alcuni coetanei, ed è stato portato in caserma per accertamenti e per procedere al sequestro. I militari della Tenenza hanno potuto verificare che il taser era stato acquistato mesi fa on line su un grosso sito commerciale, al prezzo di circa 30 euro.

L’arma è stata sequestrata e il ventunenne denunciato a piede libero per porto abusivo di arma in luogo pubblico: la sua offensività, al pari di qualunque apparecchio storditore, lo inserisce infatti tra gli oggetti di cui è vietato il porto al di fuori dei luoghi privati, senza autorizzazione.