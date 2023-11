Malore all'Alpe del Vicerè: soccorso un uomo di 83 anni

Erba (Como), 8 novembre 2023 – La squadra della Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, è intervenuta nella tarda mattinata di oggi per la ricerca di una persona che, secondo le prime informazioni, aveva avuto un malore, mentre si trovava con un’altra persona lungo la strada fra l’Alpe Viceré e Capanna Mara.

Si trattava di un uomo di 83 anni, raggiunto in una zona impervia verso le 11. Sul posto è arrivato subito l’elisoccorso di Como di Areu e, assieme alla squadra territoriale del Soccorso alpino, due infermieri del Cnsas, delle Stazioni Triangolo Lariano e Lario Occidentale-Ceresio, che si trovavano a poca distanza e sono andati in supporto all’équipe dell’elisoccorso. L’uomo è stato messo in sicurezza e trasportato in ospedale con l’elicottero a Gravedona in codice giallo.